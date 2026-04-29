КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

Philips Sonicare Портативний іригатор серії 3000

Підтримка

Philips Sonicare Портативний іригаторсерії 3000

HX3826/31

Philips Sonicare Портативний іригатор серії 3000

До магазину

Увійдіть або створіть обліковий запис

Зареєструйте свій продукт

Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.

Зареєструвати

Інструкції і документація

Посібник користувача

  • PDF файл, 4.9 MB
  • 11 September 2023

Заява про відповідність ЄС

  • PDF файл, 655.2 kB
  • 17 December 2024

Запасні частини та аксесуари

    • Насадки для іригатора 2 шт

    Насадки для іригатора 2 шт
    Серії Standard

    HX3042/00
    • Створює єдиний потік води для видалення нальоту
    • Рекомендована заміна: кожні 6 місяців
    • 2 шт. в упаковці
    • Підходить для іригаторів Philips Sonicare серії 3000 та серії 7000
    • Не підходить для іригатора Philips Sonicare серії 1000
    • Насадка QUAD STREAM™

    Насадка QUAD STREAM™
    Насадка для іригатора

    HX3062/00
    • Створює хрестоподібний потік для ретельного видалення нальоту
    • Рекомендована заміна: кожні 6 місяців
    • 2 шт. в упаковці
    • Підходить для іригаторів Philips Sonicare серії 3000 та серії 7000
    • Не підходить для іригатора Philips Sonicare серії 1000

Гарантія та обслуговування

Перевірте умови гарантійного обслуговування

Знайти сервісний центр

Знайдіть сервісні центри поблизу для ремонту, діагностики та оригінальних запчастин.

Гарантія

Наша політика гарантійного обслуговування виробів

Зв’язатися з Philips

Ми готові допомогти