Легкий натиск для чудового та легкого переміщення

На відміну від зубної щітки, ви можете не помічати, що сильно тиснете на зуби. У разі надто сильного тиску на ясна зубна щітка подаватиме пульсуючий звук, повідомляючи вам, що потрібно легше натискати.