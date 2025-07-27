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  • Чистіші зуби. У лагідний спосіб.
  • Чистіші зуби. У лагідний спосіб.
  • Чистіші зуби. У лагідний спосіб.

Більше не доступний

Philips Sonicare Звукова зубна щіткаProtectiveClean 4700

HX6483/52

HX642A

4.2
| (5) Відгуки | 80% рекомендують цей виріб
Чистіші зуби. У лагідний спосіб.
Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, усуваючи до 10 разів більше нальоту порівняно зі звичайною зубною щіткою
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Рекомендація стоматологів номер один серед звукових зубних щіток у світі1

Усуває до 10 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

Чистіші зуби. У лагідний спосіб.

  • Усуває до 10 разів більше нальоту*

  • Датчик тиску та таймери контролю часу чищення

  • 2 режими роботи та 3 інтенсивності

  • 1 насадка C3 Premium Plaque Control; 1 насадка G3 Premium Gum Care; 1 насадка W2c Optimal White compact

  • Футляр для зберігання та транспортування

Кращий контакт із поверхнею для усунення нальоту

Кращий контакт із поверхнею для усунення нальоту

Насадка для щітки C3 Premium Plaque Control забезпечує наше глибоке чищення. Щетинки насадки для щітки з м’якими гнучкими краями підлаштовуються до форми кожного зуба, завдяки чому забезпечується у 4 рази більший контакт із поверхнею** та до 10 разів краще усунення нальоту із важкодоступних ділянок*.

Легкий натиск для чудового та легкого переміщення

Легкий натиск для чудового та легкого переміщення

На відміну від зубної щітки, ви можете не помічати, що сильно тиснете на зуби. У разі надто сильного тиску на ясна зубна щітка подаватиме пульсуючий звук, повідомляючи вам, що потрібно легше натискати.

Режим чищення та турботи про ясна

Режим чищення та турботи про ясна

Бажаєте зосередитися на видаленні нальоту чи подбати про здоров’я ясен? Ця щітка має потрібний вам режим: режим чищення забезпечує відмінне чищення, а режим турботи про ясна додає додаткову хвилину чищення з меншою потужністю для лагідного масажу ясен.

Технічні характеристики

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Відгуки

Що таке відгук?

4.2

з 5

5

Відгуки

80%

рекомендують цей виріб

5
4
3
2
1

JanaZ

27/07/2025

Česká republika

Частина акції

Перевірений покупець

Spokojenost

Čistí skutečně důkladně a přitom šetrně, mezi mým původním elektrickým kartáčkem a tímto je opravdu značný. Zakoupila jsem kartáček se třemi rozdílnými hlavicemi, ale v návodu bohužel není ani zmínka, jak nejlépe kterou hlavici použít.

Плюси

Čistí důkladně a přitom šetrně, není hlučný

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček

Svatek

13/02/2024

Česká republika

Частина акції

Перевірений покупець

V této cenové hladině je i skvělý časovač.

Skvělý poměr cena/užitná hodnota, bezva bezkontaktní nabíjení.

Плюси

Viz výše

Мінуси

Zpočátku musí být opatrnější klienti kteří mají citlivější dásně

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček

moordavid

10/10/2022

Magyarország

Частина акції

Перевірений покупець

Praktikus és egyszerű használat

Sallangmentes. vagyis pont annyi funkciót kínál amennyi szükséges a rendszeres fogápoláshoz. Egyszerű használat, egyértelmű kezelés nem mellesleg üzemidő bajnok.

Плюси

A két fajta mód, a túl erős nyomásra figyelmeztetés, a brushync ami figyelmeztet a fej csere esedékességére, üzemidő.

Мінуси

A brushync kompatibilis kefefejek magas ára.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe

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      Примітки

      1. На основі дослідження, проведеного серед понад 2600 стоматологічних спеціалістів (стоматологів та гігієністів) у США, Канаді, Японії, Китаї, Кореї, Таїланді, Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Австрії, Італії, Іспанії, Швеції у 2022-2023 роках. ​ 

      1. Removes up to 7x more plaque vs. a manual toothbrush

      2. у порівнянні з DiamondClean