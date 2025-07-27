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Більше не доступний
HX6483/52
HX642A
Додаткові -10% за реєстрацію
Усуває до 10 разів більше нальоту*
Датчик тиску та таймери контролю часу чищення
2 режими роботи та 3 інтенсивності
1 насадка C3 Premium Plaque Control; 1 насадка G3 Premium Gum Care; 1 насадка W2c Optimal White compact
Футляр для зберігання та транспортування
Насадка для щітки C3 Premium Plaque Control забезпечує наше глибоке чищення. Щетинки насадки для щітки з м’якими гнучкими краями підлаштовуються до форми кожного зуба, завдяки чому забезпечується у 4 рази більший контакт із поверхнею** та до 10 разів краще усунення нальоту із важкодоступних ділянок*.
На відміну від зубної щітки, ви можете не помічати, що сильно тиснете на зуби. У разі надто сильного тиску на ясна зубна щітка подаватиме пульсуючий звук, повідомляючи вам, що потрібно легше натискати.
Бажаєте зосередитися на видаленні нальоту чи подбати про здоров’я ясен? Ця щітка має потрібний вам режим: режим чищення забезпечує відмінне чищення, а режим турботи про ясна додає додаткову хвилину чищення з меншою потужністю для лагідного масажу ясен.
Що таке відгук?
4.2
з 5
5
Відгуки
80%
рекомендують цей виріб
JanaZ
27/07/2025
Česká republika
Частина акції
Перевірений покупець
Spokojenost
Čistí skutečně důkladně a přitom šetrně, mezi mým původním elektrickým kartáčkem a tímto je opravdu značný. Zakoupila jsem kartáček se třemi rozdílnými hlavicemi, ale v návodu bohužel není ani zmínka, jak nejlépe kterou hlavici použít.
Плюси
Čistí důkladně a přitom šetrně, není hlučný
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček
Svatek
13/02/2024
Česká republika
Частина акції
Перевірений покупець
V této cenové hladině je i skvělý časovač.
Skvělý poměr cena/užitná hodnota, bezva bezkontaktní nabíjení.
Плюси
Viz výše
Мінуси
Zpočátku musí být opatrnější klienti kteří mají citlivější dásně
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček
moordavid
10/10/2022
Magyarország
Частина акції
Перевірений покупець
Praktikus és egyszerű használat
Sallangmentes. vagyis pont annyi funkciót kínál amennyi szükséges a rendszeres fogápoláshoz. Egyszerű használat, egyértelmű kezelés nem mellesleg üzemidő bajnok.
Плюси
A két fajta mód, a túl erős nyomásra figyelmeztetés, a brushync ami figyelmeztet a fej csere esedékességére, üzemidő.
Мінуси
A brushync kompatibilis kefefejek magas ára.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe
На основі дослідження, проведеного серед понад 2600 стоматологічних спеціалістів (стоматологів та гігієністів) у США, Канаді, Японії, Китаї, Кореї, Таїланді, Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Австрії, Італії, Іспанії, Швеції у 2022-2023 роках.
Removes up to 7x more plaque vs. a manual toothbrush
у порівнянні з DiamondClean