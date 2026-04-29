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Електричні зубні щітки
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Philips Sonicare Звукова зубна щітка ProtectiveClean 4700
Більше не доступний
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HX6483/52
HX642A
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Посібник користувача
Всі (2)
Як працює зворотний зв’язок сенсора натиску на зубній щітці Sonicare?
Як увімкнути або вимкнути датчик натиску на Sonicare?
Philips SonicareЗарядна платформа
DiamondCleanКомпактні насадки для звукової зубної щітки
Змішаний набір стандартних насадок
Зубна щітка Sonicare вібрує менш потужно
Зубна щітка Sonicare не заряджається
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