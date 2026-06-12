Кошик для покупок

Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
HX6800/44
HX680B
Вбудований датчик тиску
1 режим чищення
1 функція BrushSync
Встановіть насадку для щітки W2 Optimal White, щоб видалити поверхневі плями та мати білішу усмішку. Клінічно підтверджено відбілювання зубів лише за один тиждень завдяки щільним щетинкам у центрі для видалення нальоту.
Ви можете бути впевненими, що чищення буде безпечним: наша звукова технологія підходить для чищення брекетів, пломб, коронок, вінірів і допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин та покращити стан ясен.
Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.
4.7
з 5
779
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
caesardssl
12/06/2026
Україна
Перевірений покупець
Файна зубна щітка
Задоволений результатом. Подобається таймер із проміжними сигналами кожні 30 секунд, нагадування про необхідність змінити насадку. Окремо відзначу швидкість зарядки.
Цей відгук про Звукова зубна щітка HX6800/44 серії ProtectiveClean 4300
Date of Use 2026-05-26
Цей відгук про Звукова зубна щітка HX6800/44 серії ProtectiveClean 4300
Date of Use 2026-05-26
20/08/2025
Україна
Перевірений покупець
Саме таку зубну щітку рекомендував парадонтолог моєму чоловікові, бо вона ультразвукова і робить рухи від десни, ніби вимітає та є контроль нажиму на щітку - це ідеально для чутливих десен. Є таймер на 2 хвилини. Класно її брати у подорожжі - вона компактна, заряду вистачає днів на 10, і ми удвох з чоловіком користуємось однією щіткою (просто міняємо насадки).
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Звукова зубна щітка HX6800/44 серії ProtectiveClean 4300
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Звукова зубна щітка HX6800/44 серії ProtectiveClean 4300
PandaPanda
05/07/2025
Україна
Перевірений покупець
Гарна та практична щітка
Подобається ця щітка, зручна в користуванні. Користуюся більше 2х тижнів, недоліків не помітила
Плюси
недоліків під час користування не знайдено
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Звукова зубна щітка HX6806/04 серії ProtectiveClean 4300
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Звукова зубна щітка HX6806/04 серії ProtectiveClean 4300
На основі дослідження, проведеного серед понад 2600 стоматологічних спеціалістів (стоматологів та гігієністів) у США, Канаді, Японії, Китаї, Кореї, Таїланді, Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Австрії, Італії, Іспанії, Швеції у 2022-2023 роках.
Усуває до 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка