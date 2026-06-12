Кошик для покупок

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  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.

Більше не доступний

Philips Sonicare Звукова зубна щіткасерії ProtectiveClean 4300

HX6800/44

HX680B

4.7
| (779) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб
Біліші зуби. У лагідний спосіб.
Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, відбілюючи зуби за 1 тиждень.
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Рекомендація стоматологів номер один серед звукових зубних щіток у світі1

Відбілення зубів лише за 1 тиждень.

Біліші зуби. У лагідний спосіб.

  • Вбудований датчик тиску

  • 1 режим чищення

  • 1 функція BrushSync

Відбілювання зубів лише за один тиждень

Відбілювання зубів лише за один тиждень

Встановіть насадку для щітки W2 Optimal White, щоб видалити поверхневі плями та мати білішу усмішку. Клінічно підтверджено відбілювання зубів лише за один тиждень завдяки щільним щетинкам у центрі для видалення нальоту.

Безпечна та лагідна на чутливих ділянках, ортодонтичних конструкціях та полікованих зубах

Безпечна та лагідна на чутливих ділянках, ортодонтичних конструкціях та полікованих зубах

Ви можете бути впевненими, що чищення буде безпечним: наша звукова технологія підходить для чищення брекетів, пломб, коронок, вінірів і допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин та покращити стан ясен.

Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

779

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

12/06/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Файна зубна щітка

Задоволений результатом. Подобається таймер із проміжними сигналами кожні 30 секунд, нагадування про необхідність змінити насадку. Окремо відзначу швидкість зарядки.

Цей відгук про Звукова зубна щітка HX6800/44 серії ProtectiveClean 4300

Date of Use 2026-05-26

Цей відгук про Звукова зубна щітка HX6800/44 серії ProtectiveClean 4300

Date of Use 2026-05-26

20/08/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Саме таку зубну щітку рекомендував парадонтолог моєму чоловікові, бо вона ультразвукова і робить рухи від десни, ніби вимітає та є контроль нажиму на щітку - це ідеально для чутливих десен. Є таймер на 2 хвилини. Класно її брати у подорожжі - вона компактна, заряду вистачає днів на 10, і ми удвох з чоловіком користуємось однією щіткою (просто міняємо насадки).

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Звукова зубна щітка HX6800/44 серії ProtectiveClean 4300

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Звукова зубна щітка HX6800/44 серії ProtectiveClean 4300

05/07/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Гарна та практична щітка

Подобається ця щітка, зручна в користуванні. Користуюся більше 2х тижнів, недоліків не помітила

Плюси

недоліків під час користування не знайдено

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Звукова зубна щітка HX6806/04 серії ProtectiveClean 4300

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Звукова зубна щітка HX6806/04 серії ProtectiveClean 4300

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      Примітки

      1. На основі дослідження, проведеного серед понад 2600 стоматологічних спеціалістів (стоматологів та гігієністів) у США, Канаді, Японії, Китаї, Кореї, Таїланді, Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Австрії, Італії, Іспанії, Швеції у 2022-2023 роках. ​ 

      1. Усуває до 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка