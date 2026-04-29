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Електричні зубні щітки
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Philips Sonicare Звукова зубна щітка серії ProtectiveClean 4300
Більше не доступний
Підтримка
HX6800/44
HX680B
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Посібник користувача
Всі (7)
Як увімкнути або вимкнути датчик натиску на Sonicare?
У яких країнах доступний додаток Sonicare?
На скільки часу має вистачити заряду батареї зубної щітки Sonicare?
Які режими чищення має зубна щітка Sonicare?
Чи можна використовувати зарядний пристрій Sonicare з іншими зубними щітками?
Philips SonicareЗарядна платформа
Змішаний набір стандартних насадок
Неможливо під’єднати зубну щітку до додатка Sonicare
Зубна щітка Sonicare не вібрує
Зубна щітка Sonicare не заряджається
Зубна щітка Sonicare вібрує менш потужно
Моя зубна щітка Sonicare вібрує надто сильно
Зубна щітка Sonicare створює гучний шум
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