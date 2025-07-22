Купувала на подарунок чоловіку - йому дуже сподобалась, тому через декілька днів придбали ще одну. Зуби стали замітно білішими + використовуємо в поєднанні із зубною пастою Marvis. За весь час користування - трішки більше 3х місяців НІ разу не заряджали, хоча користуємось двічі на день. Зарядка дуже порадувала, тим паче коли часті вимкнення світла. Недоліків немає.