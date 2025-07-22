КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.

Більше не доступний

Philips Sonicare Звукова зубна щіткасерії ProtectiveClean 4500

HX6839/28

HX683P

4.7
| (123) Відгуки | 92% рекомендують цей виріб
Біліші зуби. У лагідний спосіб.
Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, відбілюючи зуби за 1 тиждень.
Переглянути всі переваги

Додаткові -10% за реєстрацію

Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation [master-dcc2cb6d120c4b58b968b28400b191a1] [com-mig]

Рекомендація стоматологів номер один серед звукових зубних щіток у світі1

Відбілення зубів лише за 1 тиждень.

Біліші зуби. У лагідний спосіб.

  • Відбілення зубів за 1 тиждень*

  • Датчик тиску та таймери контролю часу чищення

  • 2 режими роботи та 1 інтенсивність

  • 1 насадка W2 Optimal White в комплекті

  • Футляр для зберігання та транспортування

Відбілювання зубів лише за один тиждень

Відбілювання зубів лише за один тиждень

Встановіть насадку для щітки W2 Optimal White, щоб видалити поверхневі плями та мати білішу усмішку. Клінічно підтверджено відбілювання зубів лише за один тиждень завдяки щільним щетинкам у центрі для видалення нальоту.

Режим чищення з відбілюванням

Режим чищення з відбілюванням

Бажаєте зосередитися на видаленні нальоту чи добре відполірувати зуби? Режим чищення забезпечує відмінне чищення, а режим відбілювання ідеально підходить для видалення поверхневих плям.

Безпечна та лагідна на чутливих ділянках, ортодонтичних конструкціях та полікованих зубах

Безпечна та лагідна на чутливих ділянках, ортодонтичних конструкціях та полікованих зубах

Ви можете бути впевненими, що чищення буде безпечним: наша звукова технологія підходить для чищення брекетів, пломб, коронок, вінірів і допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин та покращити стан ясен.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Знайдіть запасні частини або аксесуари

Перейти до розділу

Запасні частини та аксесуари

Відгуки

Що таке відгук?

4.7

з 5

123

Відгуки

92%

рекомендують цей виріб

5
4
3
2
1

fvp007

22/07/2025

Україна

Перевірений покупець

Це новий рівень в підході до чищення зубів. Покупкою задоволений.

Цей відгук про звукова зубна щітка HX6830/53 серії ProtectiveClean 4500

Цей відгук про звукова зубна щітка HX6830/53 серії ProtectiveClean 4500

VS2506

17/06/2025

Україна

Перевірений покупець

Крутезна зубна щітка

Я дуже задоволена, дууже крутезна зубна щітка. Зубки в ідеальному стані.

Плюси

В мене тільки позитівні відчуття

Мінуси

Вартість змінних насадок дуже висока

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про звукова зубна щітка HX6830/53 серії ProtectiveClean 4500

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про звукова зубна щітка HX6830/53 серії ProtectiveClean 4500

0044

14/04/2025

Україна

Перевірений покупець

Найкращі зубні щітки!

Якість, функціонал, сервіс, надійність = чудовий результат!

Плюси

Результат

Мінуси

Дорожче

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про звукова зубна щітка HX6830/53 серії ProtectiveClean 4500

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про звукова зубна щітка HX6830/53 серії ProtectiveClean 4500

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. На основі дослідження, проведеного серед понад 2600 стоматологічних спеціалістів (стоматологів та гігієністів) у США, Канаді, Японії, Китаї, Кореї, Таїланді, Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Австрії, Італії, Іспанії, Швеції у 2022-2023 роках. ​ 

      1. Усуває до 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка