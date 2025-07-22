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Більше не доступний
HX6839/28
HX683P
Додаткові -10% за реєстрацію
Відбілення зубів за 1 тиждень*
Датчик тиску та таймери контролю часу чищення
2 режими роботи та 1 інтенсивність
1 насадка W2 Optimal White в комплекті
Футляр для зберігання та транспортування
Встановіть насадку для щітки W2 Optimal White, щоб видалити поверхневі плями та мати білішу усмішку. Клінічно підтверджено відбілювання зубів лише за один тиждень завдяки щільним щетинкам у центрі для видалення нальоту.
Бажаєте зосередитися на видаленні нальоту чи добре відполірувати зуби? Режим чищення забезпечує відмінне чищення, а режим відбілювання ідеально підходить для видалення поверхневих плям.
Ви можете бути впевненими, що чищення буде безпечним: наша звукова технологія підходить для чищення брекетів, пломб, коронок, вінірів і допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин та покращити стан ясен.
Що таке відгук?
4.7
з 5
123
Відгуки
92%
рекомендують цей виріб
fvp007
22/07/2025
Україна
Перевірений покупець
Це новий рівень в підході до чищення зубів. Покупкою задоволений.
Цей відгук про звукова зубна щітка HX6830/53 серії ProtectiveClean 4500
Цей відгук про звукова зубна щітка HX6830/53 серії ProtectiveClean 4500
VS2506
17/06/2025
Україна
Перевірений покупець
Крутезна зубна щітка
Я дуже задоволена, дууже крутезна зубна щітка. Зубки в ідеальному стані.
Плюси
В мене тільки позитівні відчуття
Мінуси
Вартість змінних насадок дуже висока
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про звукова зубна щітка HX6830/53 серії ProtectiveClean 4500
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про звукова зубна щітка HX6830/53 серії ProtectiveClean 4500
0044
14/04/2025
Україна
Перевірений покупець
Найкращі зубні щітки!
Якість, функціонал, сервіс, надійність = чудовий результат!
Плюси
Результат
Мінуси
Дорожче
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про звукова зубна щітка HX6830/53 серії ProtectiveClean 4500
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про звукова зубна щітка HX6830/53 серії ProtectiveClean 4500
На основі дослідження, проведеного серед понад 2600 стоматологічних спеціалістів (стоматологів та гігієністів) у США, Канаді, Японії, Китаї, Кореї, Таїланді, Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Австрії, Італії, Іспанії, Швеції у 2022-2023 роках.
Усуває до 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка