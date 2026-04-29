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Електричні зубні щітки
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Philips Sonicare Звукова зубна щітка серії ProtectiveClean 4500
Більше не доступний
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HX6839/28
HX683P
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Посібник користувача
Всі (10)
На скільки часу має вистачити заряду батареї зубної щітки Sonicare?
Чи можна використовувати зарядний пристрій Sonicare з іншими зубними щітками?
Як працює зворотний зв’язок сенсора натиску на зубній щітці Sonicare?
Які режими чищення має зубна щітка Sonicare?
Як заряджати зубну щітку Sonicare?
Philips SonicareЗарядна платформа
Змішаний набір стандартних насадок
Зубна щітка Sonicare не вібрує
Неможливо під’єднати зубну щітку до додатка Sonicare
Зубна щітка Sonicare не заряджається
Моя зубна щітка Sonicare вібрує надто сильно
Зубна щітка Sonicare створює гучний шум
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