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HX7110/01
Ефективне чищення та до 2х разів біліші зуби*
Philips Sonicare 5500 оснащена технологією Sonicare нового покоління, спеціальним режимом відбілювання та функцією попередження про надмірний тиск. Йде у комплекті із дорожнім кейсом.Переглянути усі переваги
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Звукова електрична зубна щітка Philips Sonicare 5500
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Насадка для зубної щітки W2 Optimal White ідеально підходить для тих, хто хоче вийти за межі ретельного чищення.Ефективне чищення та до 2х разів біліші зуби* Ця насадка для щітки також чудово підходить для збереження білизни між процедурами професійного відбілювання. До 7 разів краще усуває наліт в порівнянні зі звичайною зубною щіткою.
Насолоджуйтесь унікальним досвідом чищення зубів і новим рівнем гігієни ротової порожнини з технологією нового покоління Sonicare. Під час чищення інноваційна магнітна система зубної щітки автоматично регулює продуктивність чищення. Це забезпечує незмінно оптимальну продуктивність 62 000 рухів щетинок за хвилину - навіть у важкодоступних місцях. Динамічний потік рідини забезпечує м'яке очищення вздовж лінії ясен і між зубами, допомагаючи досягти повного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.
Щоб допомогти вам якнайкраще доглядати за своїми зубами і яснами Philips Sonicare 5500 має 2 режими чищення. Режим Clean (Чищення): Для видалення нальоту та виняткового щоденного чищення. Режим White (Відбілення) – ідеальний режим для видалення поверхневих плям та білосніжної усмішки. Ви можете вибрати для будь-якого з цих режимів один із 2 рівнів інтенсивності — від низького до високого — для комфортних відчутів при чищенні зубів.
Ви не завжди можете помітити, що сильно тиснете на зуби під час чищення. А електрична зубна щітка Philips з датчиком тиску це відчує. У разі надто сильного тиску на ясна зубна щітка подаватиме пульсуючий звук, одночасно зменшуючи вібрацію, тим самим повідомляти вам, що потрібно легше натискати. Ви завжди будете знати, коли треба зменшити натиск і ваші ясна залишаться захищеними.
Для здоров’я ротової порожнини важливо регулярно змінювати насадку для щітки. Наша технологія BrushSync відстежує тривалість використання насадки для щітки та інтенсивність чищення. Коли настане час замінити насадку індикатор на ручці та короткий звуковий сигнал повідомлять вас про це. Це забезпечує належну роботу насадки для щітки та гарантує найкращий результат.
Щоб повністю почистити зуби, знадобиться лише дві хвилини. Наш SmarTimer повідомить вас, коли час чищення закінчиться. Для рівномірного чищення функція BrushPacer ділить ротову порожнину на сегменти. Коротка пауза у вібрації сигналізує про те, що настав час рухатись до наступного сегменту. Це допоможе вам досягти повного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.
Ми переробили наші зубні щітки Philips Sonicare зсередини, щоб зробити їх міцними, легкими та довговічними. Завдяки вдосконаленому процесу лазерного зварювання ви можете роками насолождуватися чищенням нашими зубними щітками.
Ця зубна щітка має потужний акумулятор для зручного використання Sonicare. Лише з одним зарядом ви можете регулярно чистити зуби протягом трьох тижнів, перш ніж потрібно буде зарядити зубну щітку.
Елементи в комплекті
Режими
Ефективність чищення
Простота у користуванні
Технологія інтелектуальних датчиків
Технічні характеристики
Обслуговування
Потужність
Конструкція та покриття
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