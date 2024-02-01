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    • Ефективне чищення та до 2х разів біліші зуби* Ефективне чищення та до 2х разів біліші зуби* Ефективне чищення та до 2х разів біліші зуби*
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      Philips Sonicare Philips Sonicare серії 5500 Звукова електрична зубна щітка Philips Sonicare 5500

      HX7110/01

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      Ефективне чищення та до 2х разів біліші зуби*

      Philips Sonicare 5500 оснащена технологією Sonicare нового покоління, спеціальним режимом відбілювання та функцією попередження про надмірний тиск. Йде у комплекті із дорожнім кейсом.

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      Philips Sonicare Philips Sonicare серії 5500 Звукова електрична зубна щітка Philips Sonicare 5500

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      Philips Sonicare серії 5500
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      Philips Sonicare серії 5500

      Звукова електрична зубна щітка Philips Sonicare 5500

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      Ефективне чищення та до 2х разів біліші зуби*

      До 7 разів більше видалення зубного нальоту**

      • До 7 разів більше видалення зубного нальоту**
      • 2 режими
      • Вбудований датчик тиску
      • До 3 тижнів чищення зубів на повному заряді
      • Якісне очищення для видалення плям і біліших зубів
      Насадка для щітки W2 Optimal White в комплекті

      Насадка для щітки W2 Optimal White в комплекті

      Насадка для зубної щітки W2 Optimal White ідеально підходить для тих, хто хоче вийти за межі ретельного чищення.Ефективне чищення та до 2х разів біліші зуби* Ця насадка для щітки також чудово підходить для збереження білизни між процедурами професійного відбілювання. До 7 разів краще усуває наліт в порівнянні зі звичайною зубною щіткою.

      Технологія Sonicare нового покоління

      Технологія Sonicare нового покоління

      Насолоджуйтесь унікальним досвідом чищення зубів і новим рівнем гігієни ротової порожнини з технологією нового покоління Sonicare. Під час чищення інноваційна магнітна система зубної щітки автоматично регулює продуктивність чищення. Це забезпечує незмінно оптимальну продуктивність 62 000 рухів щетинок за хвилину - навіть у важкодоступних місцях. Динамічний потік рідини забезпечує м'яке очищення вздовж лінії ясен і між зубами, допомагаючи досягти повного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.

      2 режими чищення

      2 режими чищення

      Щоб допомогти вам якнайкраще доглядати за своїми зубами і яснами Philips Sonicare 5500 має 2 режими чищення. Режим Clean (Чищення): Для видалення нальоту та виняткового щоденного чищення. Режим White (Відбілення) – ідеальний режим для видалення поверхневих плям та білосніжної усмішки. Ви можете вибрати для будь-якого з цих режимів один із 2 рівнів інтенсивності — від низького до високого — для комфортних відчутів при чищенні зубів.

      Вбудований датчик тиску

      Вбудований датчик тиску

      Ви не завжди можете помітити, що сильно тиснете на зуби під час чищення. А електрична зубна щітка Philips з датчиком тиску це відчує. У разі надто сильного тиску на ясна зубна щітка подаватиме пульсуючий звук, одночасно зменшуючи вібрацію, тим самим повідомляти вам, що потрібно легше натискати. Ви завжди будете знати, коли треба зменшити натиск і ваші ясна залишаться захищеними.

      Нагадування про заміну насадки

      Нагадування про заміну насадки

      Для здоров’я ротової порожнини важливо регулярно змінювати насадку для щітки. Наша технологія BrushSync відстежує тривалість використання насадки для щітки та інтенсивність чищення. Коли настане час замінити насадку індикатор на ручці та короткий звуковий сигнал повідомлять вас про це. Це забезпечує належну роботу насадки для щітки та гарантує найкращий результат.

      Заохочення до ретельного чищення

      Заохочення до ретельного чищення

      Щоб повністю почистити зуби, знадобиться лише дві хвилини. Наш SmarTimer повідомить вас, коли час чищення закінчиться. Для рівномірного чищення функція BrushPacer ділить ротову порожнину на сегменти. Коротка пауза у вібрації сигналізує про те, що настав час рухатись до наступного сегменту. Це допоможе вам досягти повного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.

      Лазерне зварювання для більшої довговічності

      Лазерне зварювання для більшої довговічності

      Ми переробили наші зубні щітки Philips Sonicare зсередини, щоб зробити їх міцними, легкими та довговічними. Завдяки вдосконаленому процесу лазерного зварювання ви можете роками насолождуватися чищенням нашими зубними щітками.

      До 3 тижнів чищення зубів на повному заряді

      До 3 тижнів чищення зубів на повному заряді

      Ця зубна щітка має потужний акумулятор для зручного використання Sonicare. Лише з одним зарядом ви можете регулярно чистити зуби протягом трьох тижнів, перш ніж потрібно буде зарядити зубну щітку.

      Технічні характеристики

      • Елементи в комплекті

        Ручка
        Зубна щітка з акумуляторним живленням, 1 5500
        Насадки для щітки
        1 W2 Optimal White
        Зарядний пристрій
        1

      • Режими

        Чищення
        Для виняткового щоденного чищення
        Білий
        Для видалення поверхневих плям

      • Ефективність чищення

        Видалення нальоту
        До 7 разів ефективніше**
        Відбілювання
        Удвічі біліші зуби**
        Швидкість
        62000 рухів щітки на хвилину

      • Простота у користуванні

        Сумісність ручки щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Ручка
        Тонка ергономічна конструкція
        Таймер
        SmarTimer і BrushPacer для повного та ретельного чищення
        Індикатор батареї
        Піктограма з підсвіткою вказує на ресурс батареї

      • Технологія інтелектуальних датчиків

        Реакція на надмірний тиск
        Знижена вібрація та пульсуючий звук
        Нагадування про заміну
        BrushSync повідомляє, коли потрібно замінити головку щітки

      • Технічні характеристики

        Батарея
        Можна заряджати
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        21 день

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки обмеженої гарантії

      • Потужність

        Напруга
        100–240 В

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Білий

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