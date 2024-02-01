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    • Ефективне очищення та удвічі біліші зуби* Ефективне очищення та удвічі біліші зуби* Ефективне очищення та удвічі біліші зуби*
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      Philips Sonicare 5500 Перезаряджувана ультразвукова зубна щітка

      HX7111/01

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      Ефективне очищення та удвічі біліші зуби*

      Philips Sonicare 5500 оснащена технологією Sonicare нового покоління, спеціальним режимом відбілювання та функцією попередження про надмірний тиск. Йде у комплекті із дорожнім кейсом.

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      Philips Sonicare 5500 Перезаряджувана ультразвукова зубна щітка

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      5500
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      5500

      Перезаряджувана ультразвукова зубна щітка

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      Ефективне очищення та удвічі біліші зуби*

      Усуває до 7 разів більше нальоту**

      • Усуває до 7 разів більше нальоту**
      • 2 режими
      • Вбудований датчик тиску
      • Ресурс батареї: 21 днів
      Ретельне чищення для усунення пігментації і відбілювання зубів

      Ретельне чищення для усунення пігментації і відбілювання зубів

      Philips Sonicare 5500 виходить за рамки глибокого очищення, щоб без зусиль видаляти поверхневі плями для сяючої, білішої усмішки. Завдяки головці щітки W2 Optimal White легко підтримувати яскравість між професійними процедурами відбілювання, забезпечуючи до 2 разів біліші зуби*, а також видаляючи до 7 разів більше нальоту порівняно з ручною зубною щіткою.**

      Технологія Sonicare нового покоління

      Технологія Sonicare нового покоління

      Насолоджуйтесь унікальним досвідом чищення зубів і новим рівнем гігієни ротової порожнини з технологією нового покоління Sonicare. Під час чищення інноваційна магнітна система зубної щітки автоматично регулює продуктивність чищення. Це забезпечує незмінно оптимальну продуктивність 62 000 рухів щетинок за хвилину - навіть у важкодоступних місцях. Динамічний потік рідини забезпечує м'яке очищення вздовж лінії ясен і між зубами, допомагаючи досягти повного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.

      Налаштуй чищення за допомогою 2-х режимів чищення

      Налаштуй чищення за допомогою 2-х режимів чищення

      Щоб допомогти вам забезпечити найкращий догляд за зубами та яснами, Philips Sonicare 5500 пропонує вибір з 2 режимів чищення. Режим Clean зосереджується на видаленні нальоту для забезпечення відмінної продуктивності чищення, а режим White працює трохи інтенсивніше, щоб видалити поверхневі плями для білішої усмішки.

      Захистіть ясна завдяки вбудованому сповіщенню про тиск

      Захистіть ясна завдяки вбудованому сповіщенню про тиск

      Ви можете не помітити, коли чистите занадто сильно, але ця зубна щітка це помітить. Розумний оптичний сенсор точно визначає надмірний тиск під час чищення та повідомляє вас пульсуючим звуком, знижуючи вібрацію. Ви завжди будете знати, коли потрібно скоригувати чищення, і ваші ясна залишаться захищеними.

      Сповіщення про потребу замінити головку щітки

      Сповіщення про потребу замінити головку щітки

      Регулярна заміна головки щітки є важливою частиною підтримки гарного здоров'я порожнини рота. Завдяки технології BrushSync легко підтримувати оптимальну роботу головки щітки. Відстежуючи частоту використання та інтенсивність чищення, інноваційна технологія нагадує вам, коли настав час для нової головки щітки.

      Оптимізуйте чищення за допомогою SmarTimer та BrushPacer

      Оптимізуйте чищення за допомогою SmarTimer та BrushPacer

      Для повного очищення потрібно всього дві хвилини, тому наш SmarTimer повідомляє, коли час закінчується. Для рівномірного чищення по всьому роту BrushPacer розділяє сеанс на сегменти, з невеликою паузою у вібрації як сигналом для переміщення на іншу ділянку. Це допомагає вам досягти рівномірного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.

      Лазерне зварювання для більшої довговічності

      Лазерне зварювання для більшої довговічності

      Ми переробили наші зубні щітки Philips Sonicare зсередини, щоб зробити їх міцними, легкими та довговічними. Завдяки вдосконаленому процесу лазерного зварювання ви можете роками насолождуватися чищенням нашими зубними щітками.

      До 3 тижнів чищення на одній зарядці

      До 3 тижнів чищення на одній зарядці

      Ця зубна щітка використовує високопродуктивний акумулятор, розроблений для покращення вашого досвіду чищення. Після однієї зарядки ви можете насолоджуватися до трьох тижнів регулярного чищення перед необхідністю повторної зарядки.

      Технічні характеристики

      • Елементи в комплекті

        Ручка
        Зубна щітка з акумуляторним живленням, 1 5500
        Насадки для щітки
        1 W2 Optimal White
        Зарядний пристрій
        1

      • Режими

        Чищення
        Для виняткового щоденного чищення
        Білий
        Для видалення поверхневих плям

      • Ефективність чищення

        Видалення нальоту
        До 7 разів ефективніше**
        Відбілювання
        Удвічі біліші зуби**
        Швидкість
        62000 рухів щітки на хвилину

      • Простота у користуванні

        Сумісність ручки щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Ручка
        Тонка ергономічна конструкція
        Таймер
        SmarTimer і BrushPacer для повного та ретельного чищення
        Індикатор батареї
        Піктограма з підсвіткою вказує на ресурс батареї

      • Технологія інтелектуальних датчиків

        Реакція на надмірний тиск
        Знижена вібрація та пульсуючий звук
        Нагадування про заміну
        BrushSync повідомляє, коли потрібно замінити головку щітки

      • Технічні характеристики

        Батарея
        Можна заряджати
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        21 день

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки обмеженої гарантії

      • Потужність

        Напруга
        100–240 В

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Чорний

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      • vs. a manual toothbrush after 1 week.
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