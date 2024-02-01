Оптимізуйте чищення за допомогою SmarTimer та BrushPacer

Для повного очищення потрібно всього дві хвилини, тому наш SmarTimer повідомляє, коли час закінчується. Для рівномірного чищення по всьому роту BrushPacer розділяє сеанс на сегменти, з невеликою паузою у вібрації як сигналом для переміщення на іншу ділянку. Це допомагає вам досягти рівномірного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.