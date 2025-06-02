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HX7406/02
Покращене чищення чутливих зубів і ясен
Ретельне чищення все ще може бути щадним для чутливих зубів і ясен, видаляючи в 10 разів більше зубного нальоту*. Наша технологія Sonicare наступного покоління забезпечує потужне, але дбайливе чищення навіть у важкодоступних місцях.Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Звукова електрична зубна щітка
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Ретельне чищення все ще може бути щадним для чутливих зубів і ясен. Ця насадка S2 Sensitive має унікальну конструкцію з довгими, тонкими, ультрам’якими щетинками, які зберігають м’якість під час кожного руху щітки. Більш ніж 3000 щільно розміщених щетинок допомагають видалити в 10 разів більше зубного нальоту, ніж звичайна зубна щітка.
Ця електрична зубна щітка використовує нашу технологію наступного покоління Sonicare, яка забезпечує найнадійніше й регулярне чищення зубів для щоразу чудових результатів. Двигун автоматично регулює потужність, тому ефективність не знижується, коли ви досягаєте важкодоступних ділянок. Насолоджуйтеся делікатним, але ефективним чищенням зубів і ясен завдяки 62 000 рухів щетинок на хвилину. Функція Sonicare Fluid Action допомагає щетинкам чистити, проганяючи рідину глибоко між зубами та вздовж лінії ясен.
Ця електрична зубна щітка Sonicare має в основі кільце з підсвіткою, яке делікатно повідомляє, коли ви занадто сильно тиснете. Просто послабте натиск, коли воно засвітиться, і ваші ясна будуть захищені.
Удоскональте чищення за допомогою 6 налаштувань щітки. Якщо ви хочете трохи більше вібрації або зосередитися саме на чищенні, все можливо. Обирайте режим Clean (Чищення) або Sensitive (Делікатний) та один із трьох рівнів інтенсивності.
Завдяки нашому дорожньому футляру можна брати пристрій із собою в дорогу. Він достатньо міцний, щоб захистити вашу зубну щітку Sonicare, але водночас достатньо компактний і поміститься в будь-яку сумку – ідеальний супутник у подорожах.
Оптимізуйте час сеансу чищення зубів за допомогою таймерів Sonicare. Кожні 20 секунд BrushPacer підказуватиме вам, що потрібно почистити нову ділянку. Через 2 хвилини SmartTimer покаже, що сеанс завершено.
Чи знали ви, що насадки для щіток стають менш ефективними через три місяці? Стоматологи рекомендують регулярно заміняти насадку, тому зубні щітки Philips Sonicare оснащені нагадуванням про заміну насадки для щітки. Щітка відстежує, як часто і з якою силою ви чистите зуби, а потім нагадує вам про необхідність замінити насадку, коли настане час.
Регулярно чистьте зуби протягом 21 дня від одного заряду, насолоджуючись новим рівнем зручності в повсякденній рутині.
Рівні інтенсивності
Потужність
Технічні характеристики
Конструкція та покриття
Обслуговування
Простота у користуванні
Елементи в комплекті
Ефективність чищення
Режими
Технологія інтелектуальних датчиків
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