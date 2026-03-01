Умови пошуку
HX7403/08
Покращене чищення чутливих зубів і ясен
Ретельне чищення все ще може бути щадним для чутливих зубів і ясен, видаляючи в 10 разів більше зубного нальоту*. Наша технологія Sonicare нового покоління забезпечує ефективне, але делікатне чищення навіть у важкодоступних місцях.Переглянути усі переваги
Ретельне чищення може бути делікатним для чутливих зубів і ясен. Ця насадка S2 Sensitive має унікальну конструкцію із довгими тонкими надм’якими щетинками, які роблять кожен рух щітки максимально делікатним. Завдяки понад 3000 щільно розташованим щетинкам вона допомагає видаляти у 10 разів більше нальоту, ніж звичайна мануальна щітка.¹
Ця електрична зубна щітка використовує нашу технологію Sonicare нового покоління, щоб забезпечити справді рівномірне очищення всієї ротової порожнини. Двигун автоматично регулює потужність, тож ефективність не знижується навіть у важкодоступних ділянках. Насолоджуйтеся делікатним, але водночас результативним очищенням зубів і ясен завдяки щетинкам, які роблять до 62 000 рухів за хвилину. Технологія мікробульбашок Sonicare Fluid Action допомагає щетинкам очищати ротову порожнину, спрямовуючи потік рідини глибоко між зубами та вздовж лінії ясен.
Ця електрична зубна щітка Sonicare має в основі кільце з підсвіткою, яке делікатно повідомляє, коли ви занадто сильно тиснете. Просто послабте натиск, коли воно засвітиться, і ваші ясна будуть захищені.
Philips Sonicare 6100 призначена для очищення чутливих ясен і зубів, тому підтримує 2 режими очищення. Режим Sensitive (Делікатне чищення) забезпечує дбайливе чищення, в той час як режим Clean (Чищення) дозволяє видалити наліт для чудового результату. Ви можете вибрати для будь-якого з цих режимів один із 3 рівнів інтенсивності — від низького до високого — для оптимальних відчутів при чищенні зубів.
Наш дорожній кейс дозволяє брати пристрій із собою в дорогу. Він достатньо міцний, щоб надійно захищати вашу зубну щітку Sonicare, і водночас досить компактний, щоб поміститися в будь-яку сумку — ідеальний супутник у подорожах.
Оптимізуйте час сеансу чищення зубів за допомогою таймерів Sonicare. Кожні 20 секунд BrushPacer підказуватиме вам, що потрібно почистити нову ділянку. Через 2 хвилини SmartTimer покаже, що сеанс завершено.
Чи знали ви, що насадки для щіток стають менш ефективними через три місяці? Стоматологи рекомендують регулярно заміняти насадку, тому зубні щітки Philips Sonicare оснащені нагадуванням про заміну насадки для щітки. Щітка відстежує, як часто і з якою силою ви чистите зуби, а потім нагадує вам про необхідність замінити насадку, коли настане час.
Регулярно чистьте зуби протягом 21 дня від одного заряду², насолоджуючись новим рівнем зручності в повсякденній рутині
