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Більше не доступний
2 режими
6 регульованих налаштувань
1 насадка для щітки
Ця зубна щітка Philips Sonicare усуває до 100% більше пігментації для біліших зубів лише за 1 тиждень.
Насадки для зубної щітки DiamondClean – це найкращі насадки для щітки Philips Sonicare для відбілювання. Вони мають ромбоподібні щетинки середньої жорсткості для ефективного, проте лагідного усунення нальоту. Ця електрична зубна щітка Philips Sonicare гарантує виняткове чищення та біліші зуби порівняно зі звичайною зубною щіткою.
2-хвилинний режим чищення забезпечує бездоганне усунення нальоту (рекомендована стоматологами тривалість чищення). Режим відбілювання усуває поверхневі плями, висвітлює та полірує зуби. Усуває щоденну пігментацію, наприклад від кави, чаю, тютюну та червоного вина. Відбілює зуби на 2 тони лише за 2 тижні.
4.7
з 5
249
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
05/11/2020
Україна
Очень достойная зубная щетка
Мне нравится зубная щетка. Справляется с задачей отлично. Периодически также заказываю на этом же сайте насадки. Супер быстрая бесплатная доставка. Рекомендую!
Плюси
Все супер
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HealthyWhite+ HX8911/01 Звукова електрична зубна щітка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HealthyWhite+ HX8911/01 Звукова електрична зубна щітка
submarina23
21/06/2019
Україна
Крута щітка
Щітка сильно полегшує процес чищення, подобається що є 3 швидкості, що даю змогу обрати комфортний режим для себе індивідуально за потреби.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HealthyWhite+ HX8911/01 Звукова електрична зубна щітка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HealthyWhite+ HX8911/01 Звукова електрична зубна щітка
LadyLika
11/04/2019
Україна
Отличная щетка, которая держит в чистоте и красоте улыбку
Покупала эту щетку 2 года назад и с первого же дня была довольна приобретением. Очень нравится, что есть 3 мощности работы и 2 режима. Поначалу я привыкала к самой низкой мощности, но с каждым месяцем я увеличивала мощность и теперь чищу только на самой высокой. Заря хватает очень надолго при чистке зубов 2 раза в день...хватает примерно на 1-1,5 месяца. Насадки на нее покупать не проблематично, найти можно в любом магазине. Все отлично, буду и дальше пользоваться этой щеткой. Твердая 5ка!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HealthyWhite+ HX8911/01 Звукова електрична зубна щітка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HealthyWhite+ HX8911/01 Звукова електрична зубна щітка
На основі дослідження, проведеного серед понад 2600 стоматологічних спеціалістів (стоматологів та гігієністів) у США, Канаді, Японії, Китаї, Кореї, Таїланді, Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Австрії, Італії, Іспанії, Швеції у 2022-2023 роках.
Усуває до 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка
у разі використання двічі на день протягом двох хвилин у режимі чищення