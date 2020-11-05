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  • Усунення до 100% більше пігментації зубів лише за 1 тиждень*
  • Усунення до 100% більше пігментації зубів лише за 1 тиждень*
  • Усунення до 100% більше пігментації зубів лише за 1 тиждень*
  • Усунення до 100% більше пігментації зубів лише за 1 тиждень*
  • Усунення до 100% більше пігментації зубів лише за 1 тиждень*
  • Усунення до 100% більше пігментації зубів лише за 1 тиждень*
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  • Усунення до 100% більше пігментації зубів лише за 1 тиждень*
  • Усунення до 100% більше пігментації зубів лише за 1 тиждень*
  • Усунення до 100% більше пігментації зубів лише за 1 тиждень*
  • Усунення до 100% більше пігментації зубів лише за 1 тиждень*
  • Усунення до 100% більше пігментації зубів лише за 1 тиждень*

Більше не доступний

Philips Sonicare HealthyWhite+Звукова електрична зубна щітка

HX8911/01

4.7
| (249) Відгуки | 95% рекомендують цей виріб
Усунення до 100% більше пігментації зубів лише за 1 тиждень*
Безпечно покращуйте свою усмішку щодня, не відмовляючись від улюблених страв та напоїв, які спричиняють появу плям! Доведено, що зубна щітка з акумуляторним живленням Philips Sonicare із режимом відбілювання усуває до 100% більше пігментації для біліших зубів лише за 1 тиждень*.
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Рекомендація стоматологів номер один серед звукових зубних щіток у світі1

*у порівнянні зі звичайною зубною щіткою

Усунення до 100% більше пігментації зубів лише за 1 тиждень*

  • 2 режими

  • 6 регульованих налаштувань

  • 1 насадка для щітки

Усуває до 100% більше пігментації, ніж звичайна зубна щітка*

Усуває до 100% більше пігментації, ніж звичайна зубна щітка*

Ця зубна щітка Philips Sonicare усуває до 100% більше пігментації для біліших зубів лише за 1 тиждень.

Насадка для щітки DiamondClean для найкращого відбілювання

Насадка для щітки DiamondClean для найкращого відбілювання

Насадки для зубної щітки DiamondClean – це найкращі насадки для щітки Philips Sonicare для відбілювання. Вони мають ромбоподібні щетинки середньої жорсткості для ефективного, проте лагідного усунення нальоту. Ця електрична зубна щітка Philips Sonicare гарантує виняткове чищення та біліші зуби порівняно зі звичайною зубною щіткою.

Режим чищення з відбілюванням: усунення пігментації підтверджено

Режим чищення з відбілюванням: усунення пігментації підтверджено

2-хвилинний режим чищення забезпечує бездоганне усунення нальоту (рекомендована стоматологами тривалість чищення). Режим відбілювання усуває поверхневі плями, висвітлює та полірує зуби. Усуває щоденну пігментацію, наприклад від кави, чаю, тютюну та червоного вина. Відбілює зуби на 2 тони лише за 2 тижні.

Технічні характеристики

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4.7

з 5

249

Відгуки

95%

рекомендують цей виріб

05/11/2020

Україна

Україна

Очень достойная зубная щетка

Мне нравится зубная щетка. Справляется с задачей отлично. Периодически также заказываю на этом же сайте насадки. Супер быстрая бесплатная доставка. Рекомендую!

Плюси

Все супер

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HealthyWhite+ HX8911/01 Звукова електрична зубна щітка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HealthyWhite+ HX8911/01 Звукова електрична зубна щітка

21/06/2019

Україна

Україна

Крута щітка

Щітка сильно полегшує процес чищення, подобається що є 3 швидкості, що даю змогу обрати комфортний режим для себе індивідуально за потреби.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HealthyWhite+ HX8911/01 Звукова електрична зубна щітка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HealthyWhite+ HX8911/01 Звукова електрична зубна щітка

11/04/2019

Україна

Україна

Отличная щетка, которая держит в чистоте и красоте улыбку

Покупала эту щетку 2 года назад и с первого же дня была довольна приобретением. Очень нравится, что есть 3 мощности работы и 2 режима. Поначалу я привыкала к самой низкой мощности, но с каждым месяцем я увеличивала мощность и теперь чищу только на самой высокой. Заря хватает очень надолго при чистке зубов 2 раза в день...хватает примерно на 1-1,5 месяца. Насадки на нее покупать не проблематично, найти можно в любом магазине. Все отлично, буду и дальше пользоваться этой щеткой. Твердая 5ка!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HealthyWhite+ HX8911/01 Звукова електрична зубна щітка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HealthyWhite+ HX8911/01 Звукова електрична зубна щітка

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      Примітки

      1. На основі дослідження, проведеного серед понад 2600 стоматологічних спеціалістів (стоматологів та гігієністів) у США, Канаді, Японії, Китаї, Кореї, Таїланді, Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Австрії, Італії, Іспанії, Швеції у 2022-2023 роках. ​ 

      1. Усуває до 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

      2. у разі використання двічі на день протягом двох хвилин у режимі чищення