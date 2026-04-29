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Philips Sonicare HealthyWhite+ Звукова електрична зубна щітка
Більше не доступний
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HX8911/01
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У яких країнах доступний додаток Sonicare?
На скільки часу має вистачити заряду батареї зубної щітки Sonicare?
Які режими чищення має зубна щітка Sonicare?
Чи можна використовувати зарядний пристрій Sonicare з іншими зубними щітками?
Як заряджати зубну щітку Sonicare?
Philips SonicareЗарядна платформа
DiamondCleanКомпактні насадки для звукової зубної щітки
Неможливо під’єднати зубну щітку до додатка Sonicare
Зубна щітка Sonicare не вібрує
Зубна щітка Sonicare не заряджається
Зубна щітка Sonicare вібрує менш потужно
Зубна щітка Sonicare створює гучний шум
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