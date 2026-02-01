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  • Альтернативна фотографія продукту EMEA: кільцевий адаптер 11020X2 Philips типу X
  • Альтернативна фотографія продукту EMEA: кільцевий адаптер 11020X2 Philips типу X
  • Альтернативна фотографія продукту EMEA: кільцевий адаптер 11020X2 Philips типу X
  • Ізольований знімок виробу
  • Альтернативна фотографія продукту EMEA: кільцевий адаптер 11020X2 Philips типу X
  • Альтернативна фотографія продукту EMEA: кільцевий адаптер 11020X2 Philips типу X
  • Альтернативна фотографія продукту EMEA: кільцевий адаптер 11020X2 Philips типу X

Accessories for LED upgradeКільцеві адаптери типу X

LUM11020X2/10

11020X2

LUM11020X2

Точна фіксація та легке встановлення

Для безпечного встановлення світлодіодних ламп для передніх фар автомобіля вам можуть знадобитися адаптери для різних моделей. Кільцеві адаптери Philips гарантують надійну фіксацію наших світлодіодних ламп Philips H7 в автомобілях, які їх потребують.

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Безпроблемне встановлення HL [≈H7], H7-LED

Точна фіксація та легке встановлення

  • Кільцеві адаптери типу X

  • В упаковці: 2 кільцеві адаптери

  • Для HL [≈ H7], H7-LED

  • Підходить для автомобілів 12 В

Знайдіть відповідний кільцевий адаптер для свого автомобіля

Світлодіодні лампи Philips HL [H7], H7 LED* підходять для більшості моделей транспортних засобів, але для деяких із них можуть знадобитися кільцеві адаптери для безпечного встановлення. Щоб дізнатися, чи потрібні вам додаткові кільцеві адаптери для заміни фар вашого автомобіля на світлодіодні, перегляньте наші списки сумісності Philips**.

Простота встановлення

Кільцеві адаптери для світлодіодів Philips легко встановлюються й гарантують ідеальне встановлення та надійне кріплення світлодіодних ламп H7 у фарах транспортних засобів, де це необхідно. Щоб дізнатися більше про встановлення наших кільцевих адаптерів, перегляньте посібник користувача на сторінці підтримки Philips***.

Міцний метал для тривалої ефективності

Кільцеві адаптери для світлодіодів Philips виготовлені з міцних матеріалів і витримують фізичні й температурні навантаження під час використання в автомобілях. Їх було протестовано в найсуворіших умовах, щоб ви могли насолоджуватися унікальними характеристиками наших ламп Philips HL [H7], H7 LED* протягом багатьох років.

Технічні характеристики

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Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

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Примітки

  1. Compatible with Philips HL [≈H7], H7-LED bulbs. It is your responsibility to ensure that the use of retrofit LED lamps complies with applicable local legal requirements.

  2. Доступно на сайті philips.com/LEDcompatibility-check. Зверніть увагу, що дозвіл на використання на дорогах серії Philips Ultinon Pro6000 дійсний лише за умови встановлення з оригінальними аксесуарами Philips, де це необхідно. Додаткова інформація на сайті Philips.com/roadlegalLED

  3. Докладніше про це читайте на сайті Philips.com/AutomotiveSupport