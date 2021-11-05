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  • Встановіть. Рушайте. Насолоджуйтеся.
  • Встановіть. Рушайте. Насолоджуйтеся.
  • Встановіть. Рушайте. Насолоджуйтеся.
  • Встановіть. Рушайте. Насолоджуйтеся.
  • Встановіть. Рушайте. Насолоджуйтеся.
  • Встановіть. Рушайте. Насолоджуйтеся.
  • Встановіть. Рушайте. Насолоджуйтеся.
  • Встановіть. Рушайте. Насолоджуйтеся.

Car lightsLED-FOG [≈PS24W/PSX24W]

11086U2500CX

11086U2500CX

4.3
| (31) Відгуки
Встановіть. Рушайте. Насолоджуйтеся.
Оновіть фари свого транспортного засобу за допомогою світлодіодних ламп Philips Ultinon Access. Ці лампи так само швидко й легко встановлювати, як і галогенні! Покращте освітлення за допомогою вищій на 80% яскравості** й насолоджуйтеся найновішими світлодіодними технологіями у своєму автомобілі.
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Швидке, просте встановлення

Встановіть. Рушайте. Насолоджуйтеся.

  • Тип лампи: PS24W/PSX24W

  • Світлодіодна лампа з можливістю прямого встановлення

  • Компактний дизайн

  • Холодне біле світло 6000 К

  • Кількість ламп: 2 шт.

Встановлення Plug-and-play

Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access встановлюються настільки швидко та просто, що їхнє переобладнання може здатися дитячою забавкою! Не потрібно перевіряти сумісність або використовувати кільцеві адаптери: світлодіодні лампи Philips Ultinon Access мають ультракомпактний корпус та інтегрований патрон, сумісний зі стандартом IEC 60061. Завдяки конструкції з можливістю прямого встановлення вони займають таку саму площу, як і галогенні лампи, що дозволяє легко встановлювати їх навіть у вузьких місцях. Їх легко встановлювати у транспортних засобах, обладнаних лампами типу PS24W й PSX24W, і вони забезпечують широку сумісність із більшістю моделей ТЗ*.

Кращий світловий пучок, ніж у галогенних ламп

Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access мають кращий світловий пучок, ніж галогенні лампи, і компактний універсальний дизайн. Використовуючи останні інновації світлодіодних технологій, вони забезпечують такий самий світловий потік, як і стандартні галогенні лампи ECE, але значно покращують якість променя, споживаючи менше енергії. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access забезпечують водіям кращу видимість на дорозі, щоб легше виявляти перешкоди й безпечніше керувати ТЗ.

Відповідність автомобільним стандартам

Технологічно вдосконалене освітлення Philips відоме в автомобільній промисловості вже понад 100 років. Усвідомлюючи, що ефективність наших продуктів залежить від їхньої сумісності з вимогами сучасного автомобільного середовища, ми розробляємо нашу продукцію якомога ближче до галузевих стандартів. Наші світлодіодні лампи Philips Ultinon Access відповідають стандартам щодо електромагнітних перешкод EMI. Наші лампи розроблені з високою точністю, щоб витримати труднощі життя в дорозі, та не порушують роботу інших компонентів транспортного засобу.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

31

Відгуки

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Плюси

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Мінуси

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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      Примітки

      1. Перед використанням модернізованих світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством, адже це ваша відповідальність. Лампи не дозволено використовувати на дорогах загального користування.

      2. Порівняно з мінімальними законодавчими вимогами. Стосується H4, H7. Може різнитися залежно від моделі автомобіля і типу лампи.

      3. 2 роки гарантії. Відвідайте вебсайт philips.com/auto-warranty, щоб дізнатися більше про нашу гарантійну політику.