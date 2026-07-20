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Більше не доступний
20-в-1: борода, голова та тіло
Датчик адаптації потужності; 27 налаштувань довжини; сталеві леза, що самі заточуються
OneBlade в наборі для комплексного догляду. Регульована насадка для підстригання. Великий м’який футляр. Металевий корпус тримера
Сухе та вологе використання, не потребує змащування лез.
USB-A (адаптер не входить у комплект) Тример: 120 хв роботи/60 хв зарядки OneBlade: 30 хв роботи/8 год зарядки
Регульована насадка для точного підстригання пропонує 11 налаштувань довжини в діапазоні 1–3 мм для рівномірного підстригання тієї довжини, що вам потрібна.
Тример, який пристосовується до вашої бороди, скануючи густоту бороди 125 разів на секунду й збільшуючи потужність саме тоді, коли це потрібно, аби впоратися з густим або довгим волоссям.
Леза тримера з нержавіючої сталі залишаються гострими, як нові, забезпечуючи тривалу роботу без змащування.
4.7
з 5
302
Відгуки
91%
рекомендують цей виріб
zyuralex
20/07/2026
Україна
Перевірений покупець
Гарний тример
Бриє та стриже чудово, насадок достатньо, дуже задоволений. З мінусів це роз'єм зарядки і сумочка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG9535/15 серії 9000
Date of Use 2026-05-20
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG9535/15 серії 9000
Date of Use 2026-05-20
Сергій77
13/07/2026
Україна
Перевірений покупець
Місяць використання. Все працює чудово, раджу. Єдине ціна не дешева
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG9531/15 серії 9000
Date of Use 2026-06-19
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG9531/15 серії 9000
Date of Use 2026-06-19
mireKyiv82
20/06/2026
Україна
Перевірений покупець
кращий вибір
відмінно голить. тихо працює все ж не замінить тример для носу простяцька сумочка для зберігання
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG9535/15 серії 9000
Date of Use 2026-06-12
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальний тример Philips MG9535/15 серії 9000
Date of Use 2026-06-12
Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes
У порівнянні з універсальним тримером Philips без ріжучого елемента 41 мм