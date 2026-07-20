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  • Універсальний тример 20-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 20-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 20-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 20-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 20-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 20-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 20-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 20-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 20-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 20-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 20-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 20-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 20-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 20-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 20-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 20-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 20-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 20-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 20-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 20-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 20-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 20-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 20-в-1: обличчя, голова та тіло
  • Універсальний тример 20-в-1: обличчя, голова та тіло

Більше не доступний

Універсальний тример Philipscерії 9000

MG9555/15

4.7
| (302) Відгуки | 91% рекомендують цей виріб
Універсальний тример 20-в-1: обличчя, голова та тіло
Створіть свій образ за допомогою цього універсального тримеру для догляду за волоссям на обличчі, голові та тілі. Комбінація нашого найдосконалішого тримера з нержавіючої сталі та електростанку OneBlade забезпечує неперевершену точність підстригання і стайлінгу для створення бажаного стилю.
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Точне підстригання, підрівнювання і зручне гоління

Універсальний тример 20-в-1: обличчя, голова та тіло

  • 20-в-1: борода, голова та тіло

  • Датчик адаптації потужності; 27 налаштувань довжини; сталеві леза, що самі заточуються

  • OneBlade в наборі для комплексного догляду. Регульована насадка для підстригання. Великий м’який футляр. Металевий корпус тримера

  • Сухе та вологе використання, не потребує змащування лез.

  • USB-A (адаптер не входить у комплект) Тример: 120 хв роботи/60 хв зарядки OneBlade: 30 хв роботи/8 год зарядки

Регульована насадка для точного підстригання

Регульована насадка для точного підстригання

Регульована насадка для точного підстригання пропонує 11 налаштувань довжини в діапазоні 1–3 мм для рівномірного підстригання тієї довжини, що вам потрібна.

Датчик адаптації потужності

Тример, який пристосовується до вашої бороди, скануючи густоту бороди 125 разів на секунду й збільшуючи потужність саме тоді, коли це потрібно, аби впоратися з густим або довгим волоссям.

Сталеві леза, що самозаточуються

Сталеві леза, що самозаточуються

Леза тримера з нержавіючої сталі залишаються гострими, як нові, забезпечуючи тривалу роботу без змащування.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

302

Відгуки

91%

рекомендують цей виріб

20/07/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Гарний тример

Бриє та стриже чудово, насадок достатньо, дуже задоволений. З мінусів це роз'єм зарядки і сумочка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG9535/15 серії 9000

Date of Use 2026-05-20

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG9535/15 серії 9000

Date of Use 2026-05-20

13/07/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Місяць використання. Все працює чудово, раджу. Єдине ціна не дешева

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG9531/15 серії 9000

Date of Use 2026-06-19

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG9531/15 серії 9000

Date of Use 2026-06-19

20/06/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

кращий вибір

відмінно голить. тихо працює все ж не замінить тример для носу простяцька сумочка для зберігання

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG9535/15 серії 9000

Date of Use 2026-06-12

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальний тример Philips MG9535/15 серії 9000

Date of Use 2026-06-12

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      Примітки

      1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes

      2. У порівнянні з універсальним тримером Philips без ріжучого елемента 41 мм