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Стайлери і набори підстригання ОБЛИЧЧЯ
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Універсальний тример Philips cерії 9000
Більше не доступний
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MG9555/15
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Всі (3)
Чому всередині бритви для тіла, тримера, машинки для підстригання волосся Philips знаходиться біле мастило?
Чи можна подорожувати з моїм пристроєм Philips для підстригання волосся або догляду?
Чому в комплекті пристрою немає адаптера?
OneBladeГребінець для бороди 1 мм
OneBladeГребінець для бороди 2 мм
OneBladeГребінець для бороди 3 мм
OneBladeГребінець для бороди 5 мм
Тример для тіла
All-in-One-Trimmer/MultigroomТример для видалення волосся у носі й вухах
Multigroom series 7000Тример для волосся
USB-кабель
OneBlade 360, OneBlade Pro Регульований гребінець для бороди 1–5 мм
All-in-One TrimmerРегулювання точного гребінця 1–3 мм
ShaversЩіточка для очищення
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