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Більше жодних підгорілих чи недосмажених страв. Наша запатентована конструкція оптимізує циркуляцію тепла не лише навколо їжі, а й крізь неї для досягнення найкращих результатів: хрустка, ніжна, рівномірно просмажена їжа щоразу.
Мультипіч із 2 шухлядами: велика шухляда ідеально підходить для м’яса, картоплі фрі та інших ваших улюблених страв. Менша шухляда підійде для гарнірів, овочів та закусок.
Автоматично синхронізуйте час приготування у 2 шухлядах, щоб ви могли подати всі страви гарячими до столу одночасно. Повний сніданок, обід чи вечеря – їжа свіжа й гаряча.
5.0
з 5
18
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Romario7
03/05/2026
Україна
Перевірений покупець
Вартує своїх коштів!
Користується дружина. Але з її слів дуже економить її час. Дуже проста в користуванні, допомога готовими програмами і взагалі зручна !
Цей відгук про Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками
Date of Use 2026-02-14
Цей відгук про Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками
Date of Use 2026-02-14
Настя123
23/10/2024
Україна
Частина акції
Супер
Дуже задоволена своєю новою мультипіччю. Дуже зручно що є 2 кошики. В середині все металеве, видно що якісно і надійно зроблено. Страви виходять соковиті, смачні а що саме головне Дуже швидко.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками
Vasil16
22/10/2024
Україна
Частина акції
Швидко і якісно готує
Довго обирали мультипіч, зупинилися на ці. Швидко і якісно готує.Страви виходять соковиті зі скоринкою без необхідності перекидати. Проста в користуванні є програми та ручний режим. Є можливість синхронізації для того, щоб обидві страви готувалися одночасно. Чудовий девайс.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками
Порівняно з домашньою картоплею фрі, приготованою у звичайній фритюрниці.
Тестування проводилося на сосисках у лівому кошику порівняно з традиційною конвекційною піччю.
Тестування проводилося на сосисках у лівому кошику порівняно з традиційною конвекційною піччю.