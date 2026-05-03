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  • Створено, щоб готувати страви так, як ви любите
  • Створено, щоб готувати страви так, як ви любите
  • Створено, щоб готувати страви так, як ви любите
  • Створено, щоб готувати страви так, як ви любите
  • Створено, щоб готувати страви так, як ви любите
  • Створено, щоб готувати страви так, як ви любите
  • Створено, щоб готувати страви так, як ви любите
  • Створено, щоб готувати страви так, як ви любите
  • Створено, щоб готувати страви так, як ви любите
  • Створено, щоб готувати страви так, як ви любите

Серія 3000Мультипіч із двома кошиками

NA351/00

5
| (18) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Створено, щоб готувати страви так, як ви любите
Мультипіч Philips серії 3000 із двома кошиками гарантує, що дві страви будуть гарячими й готовими одночасно. Насолоджуйтеся смачною та здоровою їжею завдяки великій чаші для основних страв для всієї родини й меншій чаші для гарнірів або окремих страв.
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Хрусткі, ніжні й рівномірно приготовані страви щоразу

Створено, щоб готувати страви так, як ви любите

  • Створено для збалансованого харчування

Хрусткі, ніжні й рівномірно приготовані страви з технологією Rapid Air Plus

Хрусткі, ніжні й рівномірно приготовані страви з технологією Rapid Air Plus

Більше жодних підгорілих чи недосмажених страв. Наша запатентована конструкція оптимізує циркуляцію тепла не лише навколо їжі, а й крізь неї для досягнення найкращих результатів: хрустка, ніжна, рівномірно просмажена їжа щоразу.

2 шухляди 2 розмірів для будь-якої страви

2 шухляди 2 розмірів для будь-якої страви

Мультипіч із 2 шухлядами: велика шухляда ідеально підходить для м’яса, картоплі фрі та інших ваших улюблених страв. Менша шухляда підійде для гарнірів, овочів та закусок.

Одночасне приготування обох страв.

Одночасне приготування обох страв.

Автоматично синхронізуйте час приготування у 2 шухлядах, щоб ви могли подати всі страви гарячими до столу одночасно. Повний сніданок, обід чи вечеря – їжа свіжа й гаряча.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

18

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

03/05/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Вартує своїх коштів!

Користується дружина. Але з її слів дуже економить її час. Дуже проста в користуванні, допомога готовими програмами і взагалі зручна !

Цей відгук про Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками

Date of Use 2026-02-14

Цей відгук про Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками

Date of Use 2026-02-14

23/10/2024

Україна

Україна

Супер

Дуже задоволена своєю новою мультипіччю. Дуже зручно що є 2 кошики. В середині все металеве, видно що якісно і надійно зроблено. Страви виходять соковиті, смачні а що саме головне Дуже швидко.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками

22/10/2024

Україна

Україна

Швидко і якісно готує

Довго обирали мультипіч, зупинилися на ці. Швидко і якісно готує.Страви виходять соковиті зі скоринкою без необхідності перекидати. Проста в користуванні є програми та ручний режим. Є можливість синхронізації для того, щоб обидві страви готувалися одночасно. Чудовий девайс.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками

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      Примітки

      1. Порівняно з домашньою картоплею фрі, приготованою у звичайній фритюрниці.

      2. Тестування проводилося на сосисках у лівому кошику порівняно з традиційною конвекційною піччю.

      3. Тестування проводилося на сосисках у лівому кошику порівняно з традиційною конвекційною піччю.