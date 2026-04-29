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Серія 3000 Мультипіч із двома кошиками
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Чому під час приготування їжі в мультипечі Philips звучить звуковий сигнал?
Чому потрібно струшувати їжу в мультипечі Philips?
Аксесуар для мультипечі на 6,2 лНабір для гриля
Аксесуар для мультипечі на 6,2/8,3/9 лДворівнева решітка
Аксесуар для мультипечі 3,2 і 4,2 лНабір для грилю
Аксесуар для мультипечіНабір для випікання XL
Страва, приготована в мультипечі Philips, не хрустка і не така, як очікувалося
Картопля фрі по-домашньому, приготована в мультипечі Philips, не така, як очікувалося
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