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Займає на 45% менше місця
2 накладні кошики, удвічі більше страв
Хрусткі й рівномірно приготовані страви завдяки технології Rapid Air
Готуйте 2 страви, які будуть готові одночасно
Наша компактна мультипіч із двома накладними кошиками легко готує смачні страви й займає на 45% менше місця на стільниці*.
Надвелика подвійна мультипіч на 10 л із двома кошиками по 5 л. Наша мультипіч сімейного розміру легко приготує до 1,4 кг картоплі фрі, 2 кг овочів або 24 курячі гомілки. Ви також можете легко вмістити цілу курку в кожен із 5-л кошиків.
Насолоджуйтесь ідеально хрусткими й ніжними стравами завдяки вертикальній технології RapidAir. Гаряче повітря згори циркулює навколо продуктів, забезпечуючи щоразу рівномірне приготування страв.
4.8
з 5
8
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Triinu578
21/07/2026
Eesti
Stiilne ja efektiivne abiline
Väga mahukas kuumaõhufritüür. Tänu kahele sahtlile saab valmistada erinevat kuumust vajavaid toite korraga. Lihtne ja efektiivne toiduvalmistaja, välimuselt stiilne.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 seeria NA462/70 Üksteise peal asetsevate sahtlitega Airfryer
Date of Use 2026-07-08
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 seeria NA462/70 Üksteise peal asetsevate sahtlitega Airfryer
Date of Use 2026-07-08
Gopeto
15/06/2026
България
Много съм доволен
Много съм доволен от уреда. Мощен е, заема малко място, а е с двойно по-голям обем, синхронизацията на двете кошници е изключително удобна функция. Използвам го след като доста време имах NA130 и разликата е огромна. Много бързо всичко става готово, почиства се лесно, защото е с керамично покритие, а не е с тефлон, през прозорчето се вижда каква е готовността на храната. Просто е супер!
Плюси
Силен, можеш да готвиш две неща без да се смесват миризмите.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-03-03
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-03-03
Sis33
31/12/2025
България
Напълно си заслужава
Пести страшно много време и ток. На практика почти не включвам фурната, защото този уред готви по-бързо и по-икономично. Има много функции и предварителни програми, които улесняват готвенето
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Порівняно з іншими мультипечами Philips
Порівняно з домашньою картоплею фрі, приготованою у звичайній фритюрниці
Внутрішні лабораторні вимірювання NA46x з лососем і курячою грудинкою в порівнянні з використанням печі класу A. Результати можуть різнитися залежно від рецепту.