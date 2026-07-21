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  • Удвічі більше страв, на 45% менше місця
  • Удвічі більше страв, на 45% менше місця
  • Удвічі більше страв, на 45% менше місця
  • Удвічі більше страв, на 45% менше місця
  • Удвічі більше страв, на 45% менше місця
  • Удвічі більше страв, на 45% менше місця
  • Удвічі більше страв, на 45% менше місця
  • Удвічі більше страв, на 45% менше місця
  • Удвічі більше страв, на 45% менше місця
  • Удвічі більше страв, на 45% менше місця
  • Удвічі більше страв, на 45% менше місця
  • Удвічі більше страв, на 45% менше місця
  • Удвічі більше страв, на 45% менше місця
  • Удвічі більше страв, на 45% менше місця
  • Удвічі більше страв, на 45% менше місця
  • Удвічі більше страв, на 45% менше місця
  • Удвічі більше страв, на 45% менше місця
  • Удвічі більше страв, на 45% менше місця
  • Удвічі більше страв, на 45% менше місця
  • Удвічі більше страв, на 45% менше місця

Серії 4000Мультипіч із двома кошиками

NA462/70

4.8
| (8) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Удвічі більше страв, на 45% менше місця
Наша мультипіч із двома кошиками готує дві повні страви за один раз, заощаджуючи ваш простір. А ще краще те, що страви завжди виходять смачними, хрусткими й ніжними завдяки вертикальній технології RapidAir.
Переглянути всі переваги

Обидві страви приготовані досконало й одночасно

Удвічі більше страв, на 45% менше місця

  • Займає на 45% менше місця

  • 2 накладні кошики, удвічі більше страв

  • Хрусткі й рівномірно приготовані страви завдяки технології Rapid Air

  • Готуйте 2 страви, які будуть готові одночасно

Складана конструкція займає удвічі менше місця на стільниці

Складана конструкція займає удвічі менше місця на стільниці

Наша компактна мультипіч із двома накладними кошиками легко готує смачні страви й займає на 45% менше місця на стільниці*.

2 накладні кошики, удвічі більша місткість

2 накладні кошики, удвічі більша місткість

Надвелика подвійна мультипіч на 10 л із двома кошиками по 5 л. Наша мультипіч сімейного розміру легко приготує до 1,4 кг картоплі фрі, 2 кг овочів або 24 курячі гомілки. Ви також можете легко вмістити цілу курку в кожен із 5-л кошиків.

Хрусткі й рівномірно приготовані страви із вмістом на 90% менше жиру**

Хрусткі й рівномірно приготовані страви із вмістом на 90% менше жиру**

Насолоджуйтесь ідеально хрусткими й ніжними стравами завдяки вертикальній технології RapidAir. Гаряче повітря згори циркулює навколо продуктів, забезпечуючи щоразу рівномірне приготування страв.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

8

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
2
1

21/07/2026

Eesti

Eesti

Stiilne ja efektiivne abiline

Väga mahukas kuumaõhufritüür. Tänu kahele sahtlile saab valmistada erinevat kuumust vajavaid toite korraga. Lihtne ja efektiivne toiduvalmistaja, välimuselt stiilne.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 seeria NA462/70 Üksteise peal asetsevate sahtlitega Airfryer

Date of Use 2026-07-08

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 seeria NA462/70 Üksteise peal asetsevate sahtlitega Airfryer

Date of Use 2026-07-08

15/06/2026

България

България

Много съм доволен

Много съм доволен от уреда. Мощен е, заема малко място, а е с двойно по-голям обем, синхронизацията на двете кошници е изключително удобна функция. Използвам го след като доста време имах NA130 и разликата е огромна. Много бързо всичко става готово, почиства се лесно, защото е с керамично покритие, а не е с тефлон, през прозорчето се вижда каква е готовността на храната. Просто е супер!

Плюси

Силен, можеш да готвиш две неща без да се смесват миризмите.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

Date of Use 2026-03-03

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

Date of Use 2026-03-03

31/12/2025

България

България

Напълно си заслужава

Пести страшно много време и ток. На практика почти не включвам фурната, защото този уред готви по-бързо и по-икономично. Има много функции и предварителни програми, които улесняват готвенето

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

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      Примітки

      1. Порівняно з іншими мультипечами Philips

      2. Порівняно з домашньою картоплею фрі, приготованою у звичайній фритюрниці

      3. Внутрішні лабораторні вимірювання NA46x з лососем і курячою грудинкою в порівнянні з використанням печі класу A. Результати можуть різнитися залежно від рецепту.