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Всі (12)
З мультипечі Philips виходить запах пластмаси
Яку форму для випікання можна використовувати в мультипечі Philips?
Де знаходиться модель і серійний номер на мультипечі Philips?
Де можна знайти рецепти для мультипечі Philips?
Чи можна використовувати папір для випікання/фольгу в мультипечі Philips?
Набір аксесуарівдля мультипечей XL
Додаток Philips HomeID закрився або виник збій у його роботі
Мультипіч Philips не відображається у списку пристроїв HomeID
Покриття чаші або кошика Philips лущиться
Мультипіч Philips шумить
Картопля фрі по-домашньому, приготована в мультипечі Philips, не така, як очікувалося
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