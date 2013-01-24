Підстригайте власне волосся
Представляємо першу машинку, спеціально розроблену для самостійного підстригання - завдяки плаваючій головці із можливістю повертання на 180° та дизайну відповідної форми. Машинка дозволяє легко досягнути важкодоступних місць. Підстригатися самому ще ніколи не було так легко!
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Підстригайте власне волосся
Представляємо першу машинку, спеціально розроблену для самостійного підстригання - завдяки плаваючій головці із можливістю повертання на 180° та дизайну відповідної форми. Машинка дозволяє легко досягнути важкодоступних місць. Підстригатися самому ще ніколи не було так легко!
Підстригайте власне волосся
Представляємо першу машинку, спеціально розроблену для самостійного підстригання - завдяки плаваючій головці із можливістю повертання на 180° та дизайну відповідної форми. Машинка дозволяє легко досягнути важкодоступних місць. Підстригатися самому ще ніколи не було так легко!
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Підстригайте власне волосся
Представляємо першу машинку, спеціально розроблену для самостійного підстригання - завдяки плаваючій головці із можливістю повертання на 180° та дизайну відповідної форми. Машинка дозволяє легко досягнути важкодоступних місць. Підстригатися самому ще ніколи не було так легко!
Завдяки плаваючій головці з можливістю обертання на 180° ще ніколи не було так легко підстригати власне волосся; можна без зусиль досягти навіть важкодоступних місць.
Спеціально розроблено для самостійного підстригання власного волосся
Унікальний гребінець, який чітко повторює контури голови, забезпечуючи гладенький та рівномірний результат.
Напівпрозорі гребінці із можливістю налаштування забезпечують 10 налаштувань довжини із фіксацією для широкого вибору зачісок для волосся довжиною до 21 мм. Фіксатор дозволяє закріпити вибрану довжину волосся.
Революційні леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються, скеровують і зрізають волосся точно та рівно.
Для неперевершених результатів
Завдяки цьому точному тримеру можна створити будь-яку зачіску.
Система живлення
Система зрізання
Аксесуари
Гарантія