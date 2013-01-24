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Машинка для підстригання волосся

QC5170
Загальна оцінка / 5
  • Підстригайте власне волосся Підстригайте власне волосся Підстригайте власне волосся
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    Машинка для підстригання волосся

    QC5170
    Загальна оцінка / 5

    Підстригайте власне волосся

    Представляємо першу машинку, спеціально розроблену для самостійного підстригання - завдяки плаваючій головці із можливістю повертання на 180° та дизайну відповідної форми. Машинка дозволяє легко досягнути важкодоступних місць. Підстригатися самому ще ніколи не було так легко!

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Машинка для підстригання волосся

    Підстригайте власне волосся

    Представляємо першу машинку, спеціально розроблену для самостійного підстригання - завдяки плаваючій головці із можливістю повертання на 180° та дизайну відповідної форми. Машинка дозволяє легко досягнути важкодоступних місць. Підстригатися самому ще ніколи не було так легко!

    Підстригайте власне волосся

    Представляємо першу машинку, спеціально розроблену для самостійного підстригання - завдяки плаваючій головці із можливістю повертання на 180° та дизайну відповідної форми. Машинка дозволяє легко досягнути важкодоступних місць. Підстригатися самому ще ніколи не було так легко!

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Машинка для підстригання волосся

    Підстригайте власне волосся

    Представляємо першу машинку, спеціально розроблену для самостійного підстригання - завдяки плаваючій головці із можливістю повертання на 180° та дизайну відповідної форми. Машинка дозволяє легко досягнути важкодоступних місць. Підстригатися самому ще ніколи не було так легко!

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      Підстригайте власне волосся

      Навіть у важкодоступних місцях

      Плаваюча головка з можливістю обертання на 180º

      Завдяки плаваючій головці з можливістю обертання на 180° ще ніколи не було так легко підстригати власне волосся; можна без зусиль досягти навіть важкодоступних місць.

      Зручна ручка для повного контролю

      Спеціально розроблено для самостійного підстригання власного волосся

      Гребінець, який повторює контури

      Унікальний гребінець, який чітко повторює контури голови, забезпечуючи гладенький та рівномірний результат.

      10 налаштувань довжини від 0 до 21 мм з фіксацією

      Напівпрозорі гребінці із можливістю налаштування забезпечують 10 налаштувань довжини із фіксацією для широкого вибору зачісок для волосся довжиною до 21 мм. Фіксатор дозволяє закріпити вибрану довжину волосся.

      Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються

      Революційні леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються, скеровують і зрізають волосся точно та рівно.

      Надзвичайно потужний двигун

      Для неперевершених результатів

      Точний тример

      Завдяки цьому точному тримеру можна створити будь-яку зачіску.

      Технічні характеристики

      • Система живлення

        Час зарядження
        8  година (-н)
        Час роботи
        60  хвилин(-и)
        Живлення від батареї - зі шнуром/без шнура
        Без шнура
        Робота від мережі та автономна робота

      • Система зрізання

        Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються
        Ширина ріжучого блока
        41  мм
        Змазка на весь термін експлуатації
        Леза, які самі заточуються і не потребують змащення

      • Аксесуари

        Щітка для чищення
        Зарядний пристрій

      • Гарантія

        2 роки гарантії

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