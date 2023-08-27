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Більше не доступний
Ріжучий елемент, що обертається на 180°
Гребінець, який повторює контури, пристосовується до кожного вигину тіла для забезпечення швидких та комфортних результатів.
Виріб розроблено для зручного захоплення, що забезпечує повний контроль, а також робить цей виріб простим у використанні
Надзвичайно потужна батарея забезпечує чудові характеристики для видалення навіть найгустішого волосся
5.0
з 5
9
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
org_
27/08/2023
Polska
Długość użytkowania, trwałość.
Posiadam tę maszynkę już kilka lat. W dalszym ciągu strzyże jak nowa.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про QC5170/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про QC5170/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Piotrek1981!!!
15/03/2023
Polska
Lepszej nie miałem
Najlepsza maszynka do strzyżenia włosów jaką kiedykolwiek kupiłem. Pierwszą miałem ok 10 lat, a druga jest z nami następne 10 lat. Do dzisiaj działa super, co prawda na kablu już ale i tak super. Dziś po latach złamał się ząb końcówki 3-11 mm i będę szukał do skutku nowego, bo naprawdę warto.
Плюси
Trwałość, łatwa w samodzielnej obsludze
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про QC5170/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про QC5170/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Wsmml
03/12/2018
Polska
Taka, jak sobie wymarzyłem
Znakomicie sprawdza się do samodzielnego strzyżenia głowy na krótko, np. przed dalszym goleniem na gładko. Nawet po 10 latach eksploatacji (niezbyt częstej) strzyże świetnie zaraz po naładowaniu akumulatora, który już dawno stracił swoją pojemność. To jedyna niedogodność.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про QC5170/02 Maszynka do strzyżenia włosów
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про QC5170/02 Maszynka do strzyżenia włosów
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