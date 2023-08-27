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  • Підстригайте власне волосся
  • Підстригайте власне волосся
  • Підстригайте власне волосся
  • Підстригайте власне волосся
  • Підстригайте власне волосся
  • Підстригайте власне волосся
  • Підстригайте власне волосся
  • Підстригайте власне волосся
  • Підстригайте власне волосся
  • Підстригайте власне волосся
  • Підстригайте власне волосся
  • Підстригайте власне волосся

Більше не доступний

Машинка для самостійного підстригання волосся

QC5170/00

5
| (9) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Підстригайте власне волосся
Представляємо перший в історії прилад, спеціально розроблений для самостійного підстригання волосся завдяки головці з можливістю повертання на 180° та дизайну відповідної форми. Він дозволяє легко досягнути важкодоступних місць. Підстригатися самостійно ще ніколи не було так легко!
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Найпопулярніший у світі бренд електричних пристроїв для чоловіків1

Навіть у важкодоступних місцях

Підстригайте власне волосся

  • Ріжучий елемент, що обертається на 180°

Гребінець, який повторює контури, для швидкості та зручності у використанні

Гребінець, який повторює контури, для швидкості та зручності у використанні

Гребінець, який повторює контури, пристосовується до кожного вигину тіла для забезпечення швидких та комфортних результатів.

Зручна ручка для повного контролю

Зручна ручка для повного контролю

Виріб розроблено для зручного захоплення, що забезпечує повний контроль, а також робить цей виріб простим у використанні

Надзвичайно потужна батарея для легкого зрізання усіх типів волосся

Надзвичайно потужна батарея для легкого зрізання усіх типів волосся

Надзвичайно потужна батарея забезпечує чудові характеристики для видалення навіть найгустішого волосся

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

9

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

27/08/2023

Polska

Polska

Długość użytkowania, trwałość.

Posiadam tę maszynkę już kilka lat. W dalszym ciągu strzyże jak nowa.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про QC5170/00 Maszynka do strzyżenia włosów

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про QC5170/00 Maszynka do strzyżenia włosów

15/03/2023

Polska

Polska

Lepszej nie miałem

Najlepsza maszynka do strzyżenia włosów jaką kiedykolwiek kupiłem. Pierwszą miałem ok 10 lat, a druga jest z nami następne 10 lat. Do dzisiaj działa super, co prawda na kablu już ale i tak super. Dziś po latach złamał się ząb końcówki 3-11 mm i będę szukał do skutku nowego, bo naprawdę warto.

Плюси

Trwałość, łatwa w samodzielnej obsludze

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про QC5170/00 Maszynka do strzyżenia włosów

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про QC5170/00 Maszynka do strzyżenia włosów

03/12/2018

Polska

Polska

Taka, jak sobie wymarzyłem

Znakomicie sprawdza się do samodzielnego strzyżenia głowy na krótko, np. przed dalszym goleniem na gładko. Nawet po 10 latach eksploatacji (niezbyt częstej) strzyże świetnie zaraz po naładowaniu akumulatora, który już dawno stracił swoją pojemność. To jedyna niedogodność.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про QC5170/02 Maszynka do strzyżenia włosów

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про QC5170/02 Maszynka do strzyżenia włosów

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      1. Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році 