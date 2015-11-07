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Три незалежні гнучкі головки бритвеного блока, який повертається у різних напрямах. Це унікальне поєднання забезпечує оптимальний контакт зі шкірою у вигинах і захоплює навіть найбільш проблематичне волосся на шиї.
Активна поверхня потрійних бритвених головок Triple-Track збільшена на 50% порівняно зі стандартними ротаційними бритвеними головками.
Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри.
Нагороди
5.0
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
misiu888
07/11/2015
Polska
Najlepszy Philips jakiego uzywalem
Lepsza niz z glowica 3D Bardzo dlugo dziala na jednym ladowaniu
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про arcitec RQ1050/17 Electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про arcitec RQ1050/17 Electric shaver
radu
11/01/2021
România
un barbierit fin
excelent .un barbierit rapid si elegant.recomand cu placere
Плюси
rapid
Мінуси
nu am gasit
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про arcitec RQ1050/17 Aparat de ras electric
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про arcitec RQ1050/17 Aparat de ras electric
LadaG
02/09/2018
Česká republika
Spolehlivý služebník
Mám jej již 6 let a naprostá spokojenost. Spolehlivý jak doma, tak na cestách
Цей відгук про arcitec RQ1050/17 Elektrický holicí strojek
Цей відгук про arcitec RQ1050/17 Elektrický holicí strojek
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року