Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
Для чоловіків, які прагнуть лише найкращого, Arcitec поєднує систему Flex & Pivot та потрійні бритвені головки для ідеального ретельного гоління, навіть на шиї.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
Для чоловіків, які прагнуть лише найкращого, Arcitec поєднує систему Flex & Pivot та потрійні бритвені головки для ідеального ретельного гоління, навіть на шиї.
Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
Для чоловіків, які прагнуть лише найкращого, Arcitec поєднує систему Flex & Pivot та потрійні бритвені головки для ідеального ретельного гоління, навіть на шиї.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
Для чоловіків, які прагнуть лише найкращого, Arcitec поєднує систему Flex & Pivot та потрійні бритвені головки для ідеального ретельного гоління, навіть на шиї.
Три незалежні гнучкі головки бритвеного блока, який повертається у різних напрямах. Це унікальне поєднання забезпечує оптимальний контакт зі шкірою у вигинах і захоплює навіть найбільш проблематичне волосся на шиї.
Активна поверхня потрійних бритвених головок Triple-Track збільшена на 50% порівняно зі стандартними ротаційними бритвеними головками.
Надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для зрізування довгих волосків та мікроотворами для захоплення найкоротшої щетини.
Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри.
Водонепроникну бритву можна промивати під краном.
Запатентована технологія трубчастого тримера забезпечує чудову точність та маневреність. Ідеально підходить для повторення контурів та підстригання вусів і бакенбардів.
Система гоління
Система живлення
Електронні функції
Аксесуари
Упакування