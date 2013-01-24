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Електробритва

RQ1060
Загальна оцінка / 5
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
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    Електробритва

    RQ1060
    Загальна оцінка / 5

    Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі

    Для чоловіків, які прагнуть лише найкращого, Arcitec поєднує систему Flex & Pivot та потрійні бритвені головки для ідеального ретельного гоління, навіть на шиї.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Електробритва

    Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі

    Для чоловіків, які прагнуть лише найкращого, Arcitec поєднує систему Flex & Pivot та потрійні бритвені головки для ідеального ретельного гоління, навіть на шиї.

    Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі

    Для чоловіків, які прагнуть лише найкращого, Arcitec поєднує систему Flex & Pivot та потрійні бритвені головки для ідеального ретельного гоління, навіть на шиї.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Електробритва

    Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі

    Для чоловіків, які прагнуть лише найкращого, Arcitec поєднує систему Flex & Pivot та потрійні бритвені головки для ідеального ретельного гоління, навіть на шиї.

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      Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі

      Ретельне гоління, навіть на шиї

      Система Flex & Pivot повторює всі контури

      Система Flex & Pivot повторює всі контури

      Три незалежні гнучкі головки бритвеного блока, який повертається у різних напрямах. Це унікальне поєднання забезпечує оптимальний контакт зі шкірою у вигинах і захоплює навіть найбільш проблематичне волосся на шиї.

      Активна поверхня потрійних бритвених головок Triple-Track збільшена на 50%

      Активна поверхня потрійних бритвених головок Triple-Track збільшена на 50%

      Активна поверхня потрійних бритвених головок Triple-Track збільшена на 50% порівняно зі стандартними ротаційними бритвеними головками.

      Система точного зрізання

      Система точного зрізання

      Надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для зрізування довгих волосків та мікроотворами для захоплення найкоротшої щетини.

      Технологія Super Lift & Cut

      Технологія Super Lift & Cut

      Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри.

      Бритва, яку можна мити

      Бритва, яку можна мити

      Водонепроникну бритву можна промивати під краном.

      Точний трубчастий тример

      Точний трубчастий тример

      Запатентована технологія трубчастого тримера забезпечує чудову точність та маневреність. Ідеально підходить для повторення контурів та підстригання вусів і бакенбардів.

      Технічні характеристики

      • Система гоління

        Система Flex & Pivot
        Так
        Потрійні бритвені головки Triple-Track
        Так
        Система точного зрізання
        Так
        Технологія Super Lift & Cut
        так
        Точний трубчастий тример
        Так
        Можна промивати водою
        Так
        Головки з нержавіючої сталі
        Так
        Відсутність вібрування
        Так
        Бритвений блок
        RQ 10
        Плаваючий бритвений блок
        Так

      • Система живлення

        Акумулятори
        так
        Час зарядження
        1  година (-н)
        Час гоління
        до 21  день (днів)
        Швидка зарядка
        так
        Автоматичний вибір напруги
        100-240 В
        Екологічно безпечні літій-іонні акумуляторні батареї
        Так

      • Електронні функції

        Індикатор рівня заряду батареї
        Так
        Блокування для транспортування
        Так
        Індикатор очищення
        так
        Індикатор заряджання
        Так
        Електронний вимикач
        Так
        Індикатор заміни бритвеного блока
        Так

      • Покриття корпусу

        Дисплей із дзеркальним покриттям
        Так

      • Аксесуари

        Зарядна підставка Power Pod
        Так
        Захисний ковпачок
        Так
        Щітка для чищення
        так

      • Упакування

        Прозора коробка
        Так

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