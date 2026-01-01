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  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі

Більше не доступний

arcitecЕлектробритва

RQ1060/20

1 нагорода

Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
Для чоловіків, які прагнуть лише найкращого, Arcitec поєднує систему Flex & Pivot та потрійні бритвені головки для ідеального ретельного гоління, навіть на шиї.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

Ретельне гоління, навіть на шиї

Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі

Система Flex & Pivot повторює всі контури

Система Flex & Pivot повторює всі контури

Три незалежні гнучкі головки бритвеного блока, який повертається у різних напрямах. Це унікальне поєднання забезпечує оптимальний контакт зі шкірою у вигинах і захоплює навіть найбільш проблематичне волосся на шиї.

Активна поверхня потрійних бритвених головок Triple-Track збільшена на 50%

Активна поверхня потрійних бритвених головок Triple-Track збільшена на 50%

Активна поверхня потрійних бритвених головок Triple-Track збільшена на 50% порівняно зі стандартними ротаційними бритвеними головками.

Технологія Super Lift & Cut

Технологія Super Lift & Cut

Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри.

Технічні характеристики

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 