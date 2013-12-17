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Більше не доступний

arcitecЕлектробритва

RQ1090

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі

Для чоловіків, які прагнуть лише найкращого, Arcitec поєднує систему Flex & Pivot та потрійні бритвені головки для ідеального ретельного гоління, навіть на шиї.

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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

Ретельне гоління, навіть на шиї

Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі

Система Flex & Pivot повторює всі контури

Система Flex & Pivot повторює всі контури

Три незалежні гнучкі головки бритвеного блока, який повертається у різних напрямах. Це унікальне поєднання забезпечує оптимальний контакт зі шкірою у вигинах і захоплює навіть найбільш проблематичне волосся на шиї.

Активна поверхня потрійних бритвених головок Triple-Track збільшена на 50%

Активна поверхня потрійних бритвених головок Triple-Track збільшена на 50%

Активна поверхня потрійних бритвених головок Triple-Track збільшена на 50% порівняно зі стандартними ротаційними бритвеними головками.

Технологія Super Lift & Cut

Технологія Super Lift & Cut

Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри.

Технічні характеристики

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  • Зображення AWARD-612375

Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

17/12/2013

Polska

Polska

Świetny produkt

Doskonałe, genialne golenie bez podrażnień, same plusy!!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про arcitec RQ1090 Electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про arcitec RQ1090 Electric shaver

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Примітки

  1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 