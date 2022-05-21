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Більше не доступний
DualPrecision і GyroFlex2D
45 хв. використання/1 год. заряджання
Точний тример
Леза DualPrecision дають змогу зручно зістригати як довгі волоски, так і коротку щетину. 1. За допомогою мікропрорізів зрізаються довгі волоски. 2. За допомогою мікроотворів зрізається коротка щетина.
Вбудована система з двома лезами електробритви Philips піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри, щоб забезпечити ретельніше гоління.
Система повторення контурів GyroFlex 2D у цій бритві легко пристосовується до контурів Вашого обличчя без надмірного тиску та подразнення для ретельного гоління.
Нагороди
4.6
з 5
49
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
21/05/2022
Україна
Хороша бритва
Чудовий виріб! Бездоганно виконує свої функції. Акумулятора вистачає досить на довго. Пропацювала 10 років безвідмовно.
Плюси
хороший дизайн, добре лежить в руці, чудово голить
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 Електробритва – вологе та сухе гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 Електробритва – вологе та сухе гоління
05/11/2020
Україна
Philips S561
Понравился лаконичный дизайн. Динамики расположены удачно. Звонок громкий. Стекло по краям закруглённое. Фотографирует достаточно прилично. Экран чёткий. Работает шустро- без нареканий. Сам аппарат не тяжёлый. С характеристиками не обманывает)! У меня третий. Качественное изображение! Скриншот не надо давить две кнопки.( одну нажимаешь и в в виде меню) отличный гугл ассистент ( шустрый и включает программы ) батарейка нормальная 4000 ма Philips есть Philips - время работы в режиме ожидания 912 ч, Время работы в режиме разговора 32ч ,просмотр видео садит батарею примерно 10% в час. Камера отличная и фильтры тоже.(это Филипс)есть отпечаток пальца. Рекомендую. Особенно хорошо смотрится в силиконовом чехле. 3 слота, для 2х симкарт, и 1 карты памяти, очень удобно, потому что сейчас во всех современных телефонах встречается 2 слота. Очень эргономичный.Звук отличный. Бюджетный вариант, за эти деньги, телефон просто супер!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Електробритва для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Електробритва для вологого та сухого гоління
Любечик
30/07/2020
Україна
Рекомендую
Чоловік купував собі та брату 09.08.2013 році. Бритвою користується і зараз. Недоліків не було. Бритва працює та знаходиться в хорошому стані.
Плюси
Хороша якість
Мінуси
Незнайшла
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 Електробритва – вологе та сухе гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 Електробритва – вологе та сухе гоління
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року