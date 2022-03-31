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Більше не доступний
DualPrecision і GyroFlex2D
50 хв. використання/1 год. заряджання
Точний тример і футляр
Леза DualPrecision дають змогу зручно зістригати як довгі волоски, так і коротку щетину. 1. За допомогою мікропрорізів зрізаються довгі волоски. 2. За допомогою мікроотворів зрізається коротка щетина.
Вбудована система з двома лезами електробритви Philips піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри, щоб забезпечити ретельніше гоління.
Система повторення контурів GyroFlex 2D у цій бритві легко пристосовується до контурів Вашого обличчя без надмірного тиску та подразнення для ретельного гоління.
4.5
з 5
101
Відгуки
92%
рекомендують цей виріб
Tajusza
31/03/2022
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
jest super
Polecam wszystkim, podoba mi sie dzieki ruchomym głowicą, jest porecvzna, elegancka i cicha oraz ma akcesoria.
Плюси
bateria, wyglad, funkcjonalnosc
Мінуси
raczej brak
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
ZM27
04/11/2020
Polska
Super sprzęt
Wybralem golarke philips ponieważ kilka golarek rynkowych ktore zakupilem nie spełniały moich oczekiwań i to byl ostatni zakup ktory odmienil moja ocenę.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/82 Wet and dry electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/82 Wet and dry electric shaver
Zybi 59
02/11/2020
Polska
Mój superpartner w codziennym goleniu
Codzienna rutyna z tą golarką stała się przyjemnym zajęciem.
Плюси
Łatwa obsługa i eksploatacja.
Мінуси
Brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року