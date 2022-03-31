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  • Комфортне та чисте гоління
  • Комфортне та чисте гоління
  • Комфортне та чисте гоління
  • Комфортне та чисте гоління
  • Комфортне та чисте гоління
  • Комфортне та чисте гоління
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  • Комфортне та чисте гоління
  • Комфортне та чисте гоління
  • Комфортне та чисте гоління
  • Комфортне та чисте гоління
  • Комфортне та чисте гоління

Більше не доступний

Shaver series 7000 SensoTouchЕлектробритва для вологого та сухого гоління

RQ1155/16

4.5
| (101) Відгуки | 92% рекомендують цей виріб
Комфортне та чисте гоління
Бритва Philips SHAVER Series 7000 забезпечує м’який дотик для гладкого гоління. Система GyroFlex 2D легко пристосовується до контурів обличчя і голить навіть найкоротшу щетину за допомогою лез DualPrecision.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

Комфортне та чисте гоління

  • DualPrecision і GyroFlex2D

  • 50 хв. використання/1 год. заряджання

  • Точний тример і футляр

Мікропрорізи та мікроотвори захоплюють навіть найкоротше волосся

Мікропрорізи та мікроотвори захоплюють навіть найкоротше волосся

Леза DualPrecision дають змогу зручно зістригати як довгі волоски, так і коротку щетину. 1. За допомогою мікропрорізів зрізаються довгі волоски. 2. За допомогою мікроотворів зрізається коротка щетина.

Леза Super Lift and Cut піднімають волоски для ретельнішого зрізання

Леза Super Lift and Cut піднімають волоски для ретельнішого зрізання

Вбудована система з двома лезами електробритви Philips піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри, щоб забезпечити ретельніше гоління.

2-сторонні гнучкі головки легко повторюють контури обличчя

2-сторонні гнучкі головки легко повторюють контури обличчя

Система повторення контурів GyroFlex 2D у цій бритві легко пристосовується до контурів Вашого обличчя без надмірного тиску та подразнення для ретельного гоління.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

101

Відгуки

92%

рекомендують цей виріб

31/03/2022

Polska

Polska

Перевірений покупець

jest super

Polecam wszystkim, podoba mi sie dzieki ruchomym głowicą, jest porecvzna, elegancka i cicha oraz ma akcesoria.

Плюси

bateria, wyglad, funkcjonalnosc

Мінуси

raczej brak

Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

04/11/2020

Polska

Polska

Super sprzęt

Wybralem golarke philips ponieważ kilka golarek rynkowych ktore zakupilem nie spełniały moich oczekiwań i to byl ostatni zakup ktory odmienil moja ocenę.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/82 Wet and dry electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/82 Wet and dry electric shaver

02/11/2020

Polska

Polska

Mój superpartner w codziennym goleniu

Codzienna rutyna z tą golarką stała się przyjemnym zajęciem.

Плюси

Łatwa obsługa i eksploatacja.

Мінуси

Brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 