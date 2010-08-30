Інші елементи комплектації
- Щітка для очищення
- Захисний ковпачок
- М’який дорожній футляр
- Шнур живлення
- Підставка для заряджання
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Комфортне та чисте гоління
Бритва Philips SHAVER Series 7000 забезпечує м’який дотик для гладкого гоління. Система GyroFlex 2D легко пристосовується до контурів обличчя і голить навіть найкоротшу щетину за допомогою лез DualPrecision. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Комфортне та чисте гоління
Бритва Philips SHAVER Series 7000 забезпечує м’який дотик для гладкого гоління. Система GyroFlex 2D легко пристосовується до контурів обличчя і голить навіть найкоротшу щетину за допомогою лез DualPrecision. Переглянути усі переваги
Комфортне та чисте гоління
Бритва Philips SHAVER Series 7000 забезпечує м’який дотик для гладкого гоління. Система GyroFlex 2D легко пристосовується до контурів обличчя і голить навіть найкоротшу щетину за допомогою лез DualPrecision. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Комфортне та чисте гоління
Бритва Philips SHAVER Series 7000 забезпечує м’який дотик для гладкого гоління. Система GyroFlex 2D легко пристосовується до контурів обличчя і голить навіть найкоротшу щетину за допомогою лез DualPrecision. Переглянути усі переваги
Електробритва – вологе та сухе гоління
Усього:
Леза DualPrecision дають змогу зручно зістригати як довгі волоски, так і коротку щетину. 1. За допомогою мікропрорізів зрізаються довгі волоски. 2. За допомогою мікроотворів зрізається коротка щетина.
Вбудована система з двома лезами електробритви Philips піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри, щоб забезпечити ретельніше гоління.
Система повторення контурів GyroFlex 2D у цій бритві легко пристосовується до контурів Вашого обличчя без надмірного тиску та подразнення для ретельного гоління.
Ущільнення Aquatec для сухого та вологого гоління у цій електричній бритві дає змогу обирати спосіб гоління. Ви можете вибрати комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління з використанням гелю чи піни для додаткового комфорту.
Просто висуньте головки і промийте під проточною водою.
Поверхня бритвеної головки SkinGlide у цій електричній бритві забезпечує мінімальне тертя, тому гладко ковзає по шкірі для ретельного та легкого гоління.
Енергоефективна і потужна літій-іонна батарея забезпечує більше сеансів гоління за одне заряджання. Одна година заряджання – це до 50 хвилин гоління. Заряджайте батарею протягом 3 хвилин і отримаєте достатньо заряду для одного гоління.
Створіть ідеальний вигляд за допомогою безпечного для шкіри точного тримера SmartClick. Він ідеально підходить для догляду за вусами та підстригання бакенбардів.
Усі наші бритви мають 2-річну гарантію і можуть адаптуватися до будь-якої напруги. Довговічні леза потрібно заміняти лише раз на 2 роки.
Багаторівневий світлодіодний дисплей повідомляє про низький рівень заряду батареї, необхідність встановлення нової головки й увімкнення функції блокування для транспортування. Блокування для транспортування запобігає випадковому увімкненню виробу. Натисніть та утримуйте будь-яку кнопку протягом 3 секунд, щоб увімкнути функцію блокування для транспортування і таким чином запобігти випадковому увімкненню виробу. Червоний символ блокування повідомляє про увімкнену функцію блокування для транспортування.
Складана підставка для заряджання поміститься будь-де, тож пристрій можна зарядити будь-коли та легко брати з собою в дорогу.
Простота у користуванні
Обслуговування
Потужність
Обслуговування
Потужність
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