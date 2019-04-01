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Більше не доступний
DualPrecision і GyroFlex2D
50 хв. використання/1 год. заряджання
Точний тример і футляр
Система Jet Clean
Леза DualPrecision дають змогу зручно зістригати як довгі волоски, так і коротку щетину. 1. За допомогою мікропрорізів зрізаються довгі волоски. 2. За допомогою мікроотворів зрізається коротка щетина.
Вбудована система з двома лезами електробритви Philips піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри, щоб забезпечити ретельніше гоління.
Система повторення контурів GyroFlex 2D у цій бритві легко пристосовується до контурів Вашого обличчя без надмірного тиску та подразнення для ретельного гоління.
Нагороди
4.5
з 5
22
Відгуки
91%
рекомендують цей виріб
Жека95
01/04/2019
Україна
Отличная машинка
отличная бритва пользуюсь много лет с 2011г и на сегодня 2019г проблем нет и не было кроме сломавшейся в течении года дополнительной насадки триммер для висков, бороды, очень доволен как товаром так и фирмой филипс, покупаю в основном товары этой фирмы надежные, красивые и практичные
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Електробритва для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Електробритва для вологого та сухого гоління
lukaszh28
05/05/2020
Polska
TO JEST TO !!!!!
Witam Golarkę używam od ponad 8 lat. najlepsza golarka jaką kiedy kol wiek miałem przez 8 lat tylko raz zmieniłem głowice. Super goli , super działa niezniszczalna nic dodać nic ując. Zaznaczam że golarka dalej działa w 100% ale nadgryzł ja jednak ząb czasu. W tym roku jednak przyszedł czas na zmiany, wybór mógł być tylko jeden Philips a dokładnie model S9711/31 - myślę że posłuży tak długo jak poprzednik.
Плюси
Niezawodność, długi czas golenia na jednym ładowaniu
Мінуси
Nie ma
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver
Robert43
27/05/2014
Polska
jest wygodny w uzyciu i ergonomiczny
Produkt w stosunku do swojej ceny jest bardzo dobry. łatwo się go czyści, bateria trzyma bardzo długo. Twarz po goleniu nie jest podrażniona
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року