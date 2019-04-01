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  • Комфортне та чисте гоління
  • Комфортне та чисте гоління
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  • Комфортне та чисте гоління

Більше не доступний

Shaver series 7000 SensoTouchЕлектробритва для вологого та сухого гоління

RQ1160/22

4.5
| (22) Відгуки | 91% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Комфортне та чисте гоління
Бритва Philips SHAVER Series 7000 забезпечує м’який дотик для гладкого гоління. Система GyroFlex 2D легко пристосовується до контурів обличчя і голить навіть найкоротшу щетину за допомогою лез DualPrecision.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

Комфортне та чисте гоління

  • DualPrecision і GyroFlex2D

  • 50 хв. використання/1 год. заряджання

  • Точний тример і футляр

  • Система Jet Clean

Мікропрорізи та мікроотвори захоплюють навіть найкоротше волосся

Мікропрорізи та мікроотвори захоплюють навіть найкоротше волосся

Леза DualPrecision дають змогу зручно зістригати як довгі волоски, так і коротку щетину. 1. За допомогою мікропрорізів зрізаються довгі волоски. 2. За допомогою мікроотворів зрізається коротка щетина.

Леза Super Lift and Cut піднімають волоски для ретельнішого зрізання

Леза Super Lift and Cut піднімають волоски для ретельнішого зрізання

Вбудована система з двома лезами електробритви Philips піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри, щоб забезпечити ретельніше гоління.

2-сторонні гнучкі головки легко повторюють контури обличчя

2-сторонні гнучкі головки легко повторюють контури обличчя

Система повторення контурів GyroFlex 2D у цій бритві легко пристосовується до контурів Вашого обличчя без надмірного тиску та подразнення для ретельного гоління.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

22

Відгуки

91%

рекомендують цей виріб

1

01/04/2019

Україна

Україна

Отличная машинка

отличная бритва пользуюсь много лет с 2011г и на сегодня 2019г проблем нет и не было кроме сломавшейся в течении года дополнительной насадки триммер для висков, бороды, очень доволен как товаром так и фирмой филипс, покупаю в основном товары этой фирмы надежные, красивые и практичные

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Електробритва для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Електробритва для вологого та сухого гоління

05/05/2020

Polska

Polska

TO JEST TO !!!!!

Witam Golarkę używam od ponad 8 lat. najlepsza golarka jaką kiedy kol wiek miałem przez 8 lat tylko raz zmieniłem głowice. Super goli , super działa niezniszczalna nic dodać nic ując. Zaznaczam że golarka dalej działa w 100% ale nadgryzł ja jednak ząb czasu. W tym roku jednak przyszedł czas na zmiany, wybór mógł być tylko jeden Philips a dokładnie model S9711/31 - myślę że posłuży tak długo jak poprzednik.

Плюси

Niezawodność, długi czas golenia na jednym ładowaniu

Мінуси

Nie ma

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver

27/05/2014

Polska

Polska

jest wygodny w uzyciu i ergonomiczny

Produkt w stosunku do swojej ceny jest bardzo dobry. łatwo się go czyści, bateria trzyma bardzo długo. Twarz po goleniu nie jest podrażniona

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 