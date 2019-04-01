КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

Увага!

Відправка замовлень затримується через атаку на склад. Слідкуйте за оновленням ТТН.

  • Комфортне та чисте гоління
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Комфортне та чисте гоління
  • Комфортне та чисте гоління
  • Комфортне та чисте гоління
  • Комфортне та чисте гоління
  • Комфортне та чисте гоління
  • Комфортне та чисте гоління
  • Комфортне та чисте гоління
  • Комфортне та чисте гоління
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Комфортне та чисте гоління
  • Комфортне та чисте гоління
  • Комфортне та чисте гоління
  • Комфортне та чисте гоління
  • Комфортне та чисте гоління
  • Комфортне та чисте гоління
  • Комфортне та чисте гоління

Більше не доступний

Shaver series 7000 SensoTouchЕлектробритва для вологого та сухого гоління

RQ1175/16

4.7
| (53) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб
Комфортне та чисте гоління
Бритва Philips SHAVER Series 7000 забезпечує м’який дотик для гладкого гоління. Система GyroFlex 2D легко пристосовується до контурів обличчя і голить навіть найкоротшу щетину за допомогою лез DualPrecision.
Переглянути всі переваги
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

Комфортне та чисте гоління

  • DualPrecision і GyroFlex2D

  • 50 хв. використання/1 год. заряджання

  • Стайлер для бороди та футляр

Мікропрорізи та мікроотвори захоплюють навіть найкоротше волосся

Мікропрорізи та мікроотвори захоплюють навіть найкоротше волосся

Леза DualPrecision дають змогу зручно зістригати як довгі волоски, так і коротку щетину. 1. За допомогою мікропрорізів зрізаються довгі волоски. 2. За допомогою мікроотворів зрізається коротка щетина.

Леза Super Lift and Cut піднімають волоски для ретельнішого зрізання

Леза Super Lift and Cut піднімають волоски для ретельнішого зрізання

Вбудована система з двома лезами електробритви Philips піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри, щоб забезпечити ретельніше гоління.

2-сторонні гнучкі головки легко повторюють контури обличчя

2-сторонні гнучкі головки легко повторюють контури обличчя

Система повторення контурів GyroFlex 2D у цій бритві легко пристосовується до контурів Вашого обличчя без надмірного тиску та подразнення для ретельного гоління.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Знайдіть запасні частини або аксесуари

Перейти до розділу

Запасні частини та аксесуари

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.7

з 5

53

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

1

01/04/2019

Україна

Україна

Дана бритва повністю задовільняє усі потреби

До бритви фірми Philips користувався різними бритвами і ручними і електричними інших фірм. Але комфорт і задоволення під час бриття відчув лише після першого використання Philips. Акумулятор чудово тримає вже 7 рік. Наступна бритва буде тільки цієї фірми. Дякую Вам за якісні технології.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Електробритва для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Електробритва для вологого та сухого гоління

30/12/2017

Polska

Polska

Doskonała maszynka, każdy facet powinien ją mieć.

Przesiadłem się z modelu Aqua Touch AT750 i można ją porównać do przesiadki ze Skody do Ferrari :) Wcześniej negatywnie podchodziłem do tych kosmicznie wyglądających maszynek, jednak gdy jedna wpadła w moje ręce całkowicie zmieniłem zdanie. Goli bardzo dobrze, przede wszystkim tnie a nie wyrywa. Nie podrażnia, ale to może być kwestia przyzwyczajenia skóry do elektryków. Nie ma co się spodziewać skóry gładkiej jak po żyletce bo żadna elektryczna maszynka tego nie zapewni jednak dokładność golenia jest bardzo dobra. Ładuje się bardzo szybko, obsługa bezproblemowa. Każdy facet powinien ją mieć. Jedyny malutki minusik to potrzeba ładowania w dołączonej stacji ładującej - nie ma możliwości podpięcia ładowarki bezpośrednio do maszynki. Drobiazg ale zmusza nas do zabrania stacji w przypadku dłuższej wycieczki.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

09/04/2017

Polska

Polska

Перевірений покупець

super

golę się golarkami od kilkudziesięciu lat ale jeszcze nie natrafiłem na tak doskonałą która ma same zalety i tak np: 1 szybkość ładowania 2. prosty w użyciu 3. golenie bardzo dokładne 4. czyszczenie bez problemów (opłukać i już jest}

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 