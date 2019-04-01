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Більше не доступний
DualPrecision і GyroFlex2D
50 хв. використання/1 год. заряджання
Стайлер для бороди та футляр
Леза DualPrecision дають змогу зручно зістригати як довгі волоски, так і коротку щетину. 1. За допомогою мікропрорізів зрізаються довгі волоски. 2. За допомогою мікроотворів зрізається коротка щетина.
Вбудована система з двома лезами електробритви Philips піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри, щоб забезпечити ретельніше гоління.
Система повторення контурів GyroFlex 2D у цій бритві легко пристосовується до контурів Вашого обличчя без надмірного тиску та подразнення для ретельного гоління.
4.7
з 5
53
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
lastivan
01/04/2019
Україна
Дана бритва повністю задовільняє усі потреби
До бритви фірми Philips користувався різними бритвами і ручними і електричними інших фірм. Але комфорт і задоволення під час бриття відчув лише після першого використання Philips. Акумулятор чудово тримає вже 7 рік. Наступна бритва буде тільки цієї фірми. Дякую Вам за якісні технології.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Електробритва для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Електробритва для вологого та сухого гоління
Fasol
30/12/2017
Polska
Doskonała maszynka, każdy facet powinien ją mieć.
Przesiadłem się z modelu Aqua Touch AT750 i można ją porównać do przesiadki ze Skody do Ferrari :) Wcześniej negatywnie podchodziłem do tych kosmicznie wyglądających maszynek, jednak gdy jedna wpadła w moje ręce całkowicie zmieniłem zdanie. Goli bardzo dobrze, przede wszystkim tnie a nie wyrywa. Nie podrażnia, ale to może być kwestia przyzwyczajenia skóry do elektryków. Nie ma co się spodziewać skóry gładkiej jak po żyletce bo żadna elektryczna maszynka tego nie zapewni jednak dokładność golenia jest bardzo dobra. Ładuje się bardzo szybko, obsługa bezproblemowa. Każdy facet powinien ją mieć. Jedyny malutki minusik to potrzeba ładowania w dołączonej stacji ładującej - nie ma możliwości podpięcia ładowarki bezpośrednio do maszynki. Drobiazg ale zmusza nas do zabrania stacji w przypadku dłuższej wycieczki.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
JeDy
09/04/2017
Polska
Перевірений покупець
super
golę się golarkami od kilkudziesięciu lat ale jeszcze nie natrafiłem na tak doskonałą która ma same zalety i tak np: 1 szybkość ładowania 2. prosty w użyciu 3. golenie bardzo dokładne 4. czyszczenie bez problemów (opłukać i już jest}
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року