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Більше не доступний
DualPrecision і GyroFlex2D
50 хв. використання/1 год. заряджання
Точний тример і футляр
Леза DualPrecision дають змогу зручно зістригати як довгі волоски, так і коротку щетину. 1. За допомогою мікропрорізів зрізаються довгі волоски. 2. За допомогою мікроотворів зрізається коротка щетина.
Вбудована система з двома лезами електробритви Philips піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри, щоб забезпечити ретельніше гоління.
Система повторення контурів GyroFlex 2D у цій бритві легко пристосовується до контурів Вашого обличчя без надмірного тиску та подразнення для ретельного гоління.
4.4
з 5
9
Відгуки
89%
рекомендують цей виріб
Domos2016
22/04/2016
Polska
Перевірений покупець
Gorąco polecam
Dukt warty zakupu, możliwość golenia na mokro. Polecam
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver
sorsha
15/05/2012
Polska
Bardzo dobry produkt
Mimo ubogiej instrukcji, po wprawieniu sie w prowadzenie maszynki goli naprawdę dobrze.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 Wet & dry electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 Wet & dry electric shaver
Deppik
09/09/2013
Česká republika
Doporučuji po všech stránkách
Má nádherný design. Oholí opravdu hladce. Baterie má dlouhou výdrž. Je tichý.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року