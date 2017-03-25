Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Увага!
Відправка замовлень затримується через атаку на склад. Слідкуйте за оновленням ТТН.
Більше не доступний
DualPrecision і GyroFlex2D
50 хв. використання/1 год. заряджання
Точний тример і футляр
Система Jet Clean
Леза DualPrecision дають змогу зручно зістригати як довгі волоски, так і коротку щетину. 1. За допомогою мікропрорізів зрізаються довгі волоски. 2. За допомогою мікроотворів зрізається коротка щетина.
Вбудована система з двома лезами електробритви Philips піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри, щоб забезпечити ретельніше гоління.
Система повторення контурів GyroFlex 2D у цій бритві легко пристосовується до контурів Вашого обличчя без надмірного тиску та подразнення для ретельного гоління.
4.7
з 5
25
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Artur1972
25/03/2017
Polska
Udany produkt
Golarkę używam codziennie od ponad 2 lat i to bez wymiany głowicy golącej. Jedno naładowanie akumulatora wystarcza na około 30-dniową eksploatację. Jak do tej pory jestem z niej bardzo zadowolony. Chyba jedyną jej wadą jest złożona konstrukcja głowicy golącej, co znacząco utrudnia jej czyszczenie/mycie.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver
krecik2203
25/06/2016
Polska
Перевірений покупець
Super
Naprawdę polecam bo warto.Jestem bardzo zadowolony z produktu.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver
franek11
24/10/2015
Polska
Перевірений покупець
Doskonały
Golarka naprawdę doskonała daje radę z moim bardzo twardym zarostem nigdy nie goliłem się golarką elektryczną bo żadna nie była w stanie pokonać mój zarost.Golenie tą golarką sprawia przyjemność.Gorąco polecam!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року