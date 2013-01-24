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Shaver series 7000 SensoTouch

Електробритва для вологого та сухого гоління

RQ1185/21
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Комфортне та чисте гоління Комфортне та чисте гоління Комфортне та чисте гоління
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    Shaver series 7000 SensoTouch Електробритва для вологого та сухого гоління

    RQ1185/21
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Комфортне та чисте гоління

    Бритва Philips SHAVER Series 7000 забезпечує м’який дотик для гладкого гоління. Система GyroFlex 2D легко пристосовується до контурів обличчя і голить навіть найкоротшу щетину за допомогою лез DualPrecision. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Shaver series 7000 SensoTouch Електробритва для вологого та сухого гоління

    Комфортне та чисте гоління

    Бритва Philips SHAVER Series 7000 забезпечує м’який дотик для гладкого гоління. Система GyroFlex 2D легко пристосовується до контурів обличчя і голить навіть найкоротшу щетину за допомогою лез DualPrecision. Переглянути усі переваги

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      Комфортне та чисте гоління

      • DualPrecision і GyroFlex2D
      • 50 хв. використання/1 год. заряджання
      • Точний тример і футляр
      • Система Jet Clean
      Мікропрорізи та мікроотвори захоплюють навіть найкоротше волосся

      Мікропрорізи та мікроотвори захоплюють навіть найкоротше волосся

      Леза DualPrecision дають змогу зручно зістригати як довгі волоски, так і коротку щетину. 1. За допомогою мікропрорізів зрізаються довгі волоски. 2. За допомогою мікроотворів зрізається коротка щетина.

      Леза Super Lift and Cut піднімають волоски для ретельнішого зрізання

      Леза Super Lift and Cut піднімають волоски для ретельнішого зрізання

      Вбудована система з двома лезами електробритви Philips піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри, щоб забезпечити ретельніше гоління.

      2-сторонні гнучкі головки легко повторюють контури обличчя

      2-сторонні гнучкі головки легко повторюють контури обличчя

      Система повторення контурів GyroFlex 2D у цій бритві легко пристосовується до контурів Вашого обличчя без надмірного тиску та подразнення для ретельного гоління.

      Ущільнення Aquatec для комфортного сухого та освіжаючого вологого гоління

      Ущільнення Aquatec для комфортного сухого та освіжаючого вологого гоління

      Ущільнення Aquatec для сухого та вологого гоління у цій електричній бритві дає змогу обирати спосіб гоління. Ви можете вибрати комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління з використанням гелю чи піни для додаткового комфорту.

      Просте чищення під струменем води

      Просте чищення під струменем води

      Просто висуньте головки і промийте під проточною водою.

      Система SkinGlide: гладке ковзання з мінімальним тертям зменшує подразнення

      Система SkinGlide: гладке ковзання з мінімальним тертям зменшує подразнення

      Поверхня бритвеної головки SkinGlide у цій електричній бритві забезпечує мінімальне тертя, тому гладко ковзає по шкірі для ретельного та легкого гоління.

      50 хвилин гоління, 1 година заряджання

      50 хвилин гоління, 1 година заряджання

      Енергоефективна і потужна літій-іонна батарея забезпечує більше сеансів гоління за одне заряджання. Одна година заряджання – це до 50 хвилин гоління. Заряджайте батарею протягом 3 хвилин і отримаєте достатньо заряду для одного гоління.

      Ідеальне підстригання вусів та бакенбардів

      Ідеальне підстригання вусів та бакенбардів

      Створіть ідеальний вигляд за допомогою безпечного для шкіри точного тримера SmartClick. Він ідеально підходить для догляду за вусами та підстригання бакенбардів.

      Система Jet Clean чистить, змащує та заряджає бритву

      Система Jet Clean чистить, змащує та заряджає бритву

      Система Jet Clean зберігає бритву в ідеальному стані для неперевершеного гоління щодня. Леза та головки добре чистяться і змащуються. Вона також повністю заряджає бритву лише за 1 годину. У комплект входить 1 пляшка розчину Jet Clean для чищення протягом цілого місяця. Розчин Jet Clean – це засіб для очищення на основі води, який дозволяє добре почистити та змастити бритвені головки, завдяки чому кожне гоління видається першим.

      2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, замінні леза

      2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, замінні леза

      Усі наші бритви мають 2-річну гарантію і можуть адаптуватися до будь-якої напруги. Довговічні леза потрібно заміняти лише раз на 2 роки.

      2-рівневий індикатор батареї і блокування для транспортування

      Багаторівневий світлодіодний дисплей повідомляє про низький рівень заряду батареї, необхідність встановлення нової головки й увімкнення функції блокування для транспортування. Блокування для транспортування запобігає випадковому увімкненню виробу. Натисніть та утримуйте будь-яку кнопку протягом 3 секунд, щоб увімкнути функцію блокування для транспортування і таким чином запобігти випадковому увімкненню виробу. Червоний символ блокування повідомляє про увімкнену функцію блокування для транспортування.

      Підставка для заряджання забезпечує повну зарядку та готовність бритви до роботи

      Складана підставка для заряджання поміститься будь-де, тож пристрій можна зарядити будь-коли та легко брати з собою в дорогу.

      Технічні характеристики

      • Ефективність гоління

        Повторення контурів
        Повторення контурів GyroFlex 2D
        Система гоління
        • Система DualPrecision
        • Технологія Super Lift & Cut
        SkinComfort
        SkinGlide
        Моделювання
        Безпечний для шкіри точний тример

      • Простота у користуванні

        Заряджання
        • 1 година
        • Можна заряджати
        • 3 хв. швидкого заряджання для 1 гоління
        Час гоління
        До 50 хвилин
        Дисплей
        • 2-рівневий індикатор батареї
        • Індикатор повного заряду батареї
        • Індикатор низького заряду батареї
        • Індикатор заряджання
        • Індикація швидкого заряджання
        Чищення
        Можна мити
        Jet Clean
        У комплекті система Jet Clean

      • Конструкція

        Покриття корпусу
        Декоративне кільце – матовий хром

      • Аксесуари

        Футляр
        М’який футляр
        Догляд
        • Щітка для очищення
        • Захисний ковпачок

      • Потужність

        Тип батареї
        Літій-іонна
        Автоматичний вибір напруги
        100–240 В

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так
        Запасна головка
        • Заміняйте кожні 2 роки на RQ11
        • Заміняйте щороку на RQ11

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Підставка для заряджання
      • Щітка для очищення
      • Шнур живлення
      • Захисний ковпачок
      • М’який дорожній футляр
      • Засіб для очищення
      • Jet Clean

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