Система Jet Clean чистить, змащує та заряджає бритву

Система Jet Clean зберігає бритву в ідеальному стані для неперевершеного гоління щодня. Леза та головки добре чистяться і змащуються. Вона також повністю заряджає бритву лише за 1 годину. У комплект входить 1 пляшка розчину Jet Clean для чищення протягом цілого місяця. Розчин Jet Clean – це засіб для очищення на основі води, який дозволяє добре почистити та змастити бритвені головки, завдяки чому кожне гоління видається першим.