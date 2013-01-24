Інші елементи комплектації
- Підставка для заряджання
- Щітка для очищення
- Шнур живлення
- Захисний ковпачок
- Засіб для очищення
- Jet Clean
- Розкішний футляр
Досконале гоління
Найбільш досконала на цей час електробритва Philips SensoTouch 3D RQ1250CC забезпечує досконале гоління. Система GyroFlex 3D повторює усі контури обличчя і зрізає усе волосся за допомогою головок UltraTrack. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Досконале гоління
Найбільш досконала на цей час електробритва Philips SensoTouch 3D RQ1250CC забезпечує досконале гоління. Система GyroFlex 3D повторює усі контури обличчя і зрізає усе волосся за допомогою головок UltraTrack. Переглянути усі переваги
Досконале гоління
Найбільш досконала на цей час електробритва Philips SensoTouch 3D RQ1250CC забезпечує досконале гоління. Система GyroFlex 3D повторює усі контури обличчя і зрізає усе волосся за допомогою головок UltraTrack. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Досконале гоління
Найбільш досконала на цей час електробритва Philips SensoTouch 3D RQ1250CC забезпечує досконале гоління. Система GyroFlex 3D повторює усі контури обличчя і зрізає усе волосся за допомогою головок UltraTrack. Переглянути усі переваги
Головки бритви GyroFlex 3D повторюють будь-які контури обличчя, зменшуючи тиск і подразнення шкіри.
Ретельніше гоління з мінімальним подразненням шкіри. Бритвена головка має 3 спеціальні доріжки для гоління: мікропрорізи для звичайних волосинок, канали для довших волосинок або тих, які щільно прилягають, та мікроотвори для найкоротшої щетини.
Вбудована система з двома лезами електробритви Philips піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри, щоб забезпечити ретельніше гоління.
Ущільнення Aquatec для сухого та вологого гоління у цій електричній бритві дає змогу обирати спосіб гоління. Ви можете вибрати комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління з використанням гелю чи піни для додаткового комфорту.
Поверхня бритвеної головки SkinGlide у цій електричній бритві забезпечує мінімальне тертя, тому гладко ковзає по шкірі для ретельного та легкого гоління.
Зручна ергономічна ручка бритви із нековзким покриттям для ретельного контролю та надзвичайно гладкого гоління.
Система Jet Clean очищає та змащує леза, а також заряджає батарею після кожного використання.
Унікальна та безпечна для шкіри система точного тримера вбудована для запобігання зайвому контакту зі шкірою. Легке використання для ідеального підстригання вусів та бакенбардів.
Ефективність гоління
Простота у користуванні
Конструкція
Аксесуари
Потужність
Обслуговування
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