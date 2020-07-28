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Більше не доступний
Досконале гоління
Найбільш досконала на цей час електробритва Philips SensoTouch 3D RQ1250CC забезпечує досконале гоління. Система GyroFlex 3D повторює усі контури обличчя і зрізає усе волосся за допомогою головок UltraTrack.
UltraTrack і GyroFlex 3D
50 хв. використання/1 год. заряджання
Точний тример
Система Jet Clean
Головки бритви GyroFlex 3D повторюють будь-які контури обличчя, зменшуючи тиск і подразнення шкіри.
Ретельніше гоління з мінімальним подразненням шкіри. Бритвена головка має 3 спеціальні доріжки для гоління: мікропрорізи для звичайних волосинок, канали для довших волосинок або тих, які щільно прилягають, та мікроотвори для найкоротшої щетини.
Вбудована система з двома лезами електробритви Philips піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри, щоб забезпечити ретельніше гоління.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
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4.6
з 5
67
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
Mewtwo
28/07/2020
Україна
Отличная бритва за свои деньги!
Уже 6 лет пользуюсь этой бритвой. И более 15 лет бритвами компании. Лучший продукт за свои деньги что у меня был!
Плюси
Отличный функционал. Потрясающая надежность!
Мінуси
Хорошее дешевым не бывает…
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 Електробритва для вологого та сухого гоління
Дата використання 2018-07-28
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 Електробритва для вологого та сухого гоління
Дата використання 2018-07-28
kucher80
04/07/2019
Україна
Дорогие кассеты!
По началу был очень доволен,аккумулятор держи очень долго,дизайн отличный,бреет хорошо, но как стал вопрос замены кассеты был неприятно удивлен стоимостью.Хотя
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Електробритва для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Електробритва для вологого та сухого гоління
Kompot
01/04/2019
Україна
Отличная бритва
Отличная бритва, пользуюсь на протяжении 5 лет. Хорошее качество сборки. Отдичный дизайн
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 Електробритва для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 Електробритва для вологого та сухого гоління
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року