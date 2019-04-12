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Більше не доступний
UltraTrack і GyroFlex 3D
60 хв. використання/1 год. заряджання
Точний тример
Головки бритви GyroFlex 3D повторюють будь-які контури обличчя, зменшуючи тиск і подразнення шкіри.
Ретельніше гоління з мінімальним подразненням шкіри. Бритвена головка має 3 спеціальні доріжки для гоління: мікропрорізи для звичайних волосинок, канали для довших волосинок або тих, які щільно прилягають, та мікроотвори для найкоротшої щетини.
Вбудована система з двома лезами електробритви Philips піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри, щоб забезпечити ретельніше гоління.
Нагороди
4.9
з 5
8
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Сержио
12/04/2019
Україна
Мрія будь-якого чоловіка...
Подарували бритву, Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC, 10 років тому на день народження. Шкіра після гоління, гладка як у немовляти. Безмежно щасливий. Працює як швейцарський годинник ... Через 10 років, на день народження чоловіка подарувала зубну щітку Sonicare DiamondClean HX9352 / 04 ...
Цей відгук про Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Електробритва для вологого та сухого гоління
Цей відгук про Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Електробритва для вологого та сухого гоління
Zadowolony
30/12/2013
Polska
Super sprzęt
Kolejny produkt Philips z tej kategorii - poprzedni służył około 8 lat - zdecydowanie ok !
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver
01/01/2022
România
Excelent
Il am de 6 ani si sunt foarte multumit de el, trebuie sa ai schimb capetele si in rest este super ok
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Aparat de bărbierit electric umed/uscat
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Aparat de bărbierit electric umed/uscat
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року