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Досконале гоління
Наша найбільш досконала на цей час електробритва SensoTouch 3D RQ1275 забезпечує досконале гоління. Система GyroFlex 3D повторює усі контури обличчя, а головки UltraTrack зрізають усе волосся лише за декілька рухів.
UltraTrack і GyroFlex 3D
60 хв. використання/1 год. заряджання
Головки бритви GyroFlex 3D повторюють будь-які контури обличчя, зменшуючи тиск і подразнення шкіри.
Ретельніше гоління з мінімальним подразненням шкіри. Бритвена головка має 3 спеціальні доріжки для гоління: мікропрорізи для звичайних волосинок, канали для довших волосинок або тих, які щільно прилягають, та мікроотвори для найкоротшої щетини.
Вбудована система з двома лезами електробритви Philips піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри, щоб забезпечити ретельніше гоління.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
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5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Just 123
11/08/2021
Україна
Чудовий вироб
Швидко голить і функціональний прилад! Рекомендую!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/16 Електробритва для вологого та сухого гоління
Дата використання 2019-08-11
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/16 Електробритва для вологого та сухого гоління
Дата використання 2019-08-11
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року