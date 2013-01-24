Інші елементи комплектації
- Підставка для заряджання
- Щітка для очищення
- Шнур живлення
- Захисний ковпачок
- Засіб для очищення
- Розкішний футляр
Досконале гоління
Наша найбільш досконала на цей час бритва Philips SensoTouch 3D RQ1280CC забезпечує досконале гоління. Система GyroFlex 3D повторює усі контури обличчя, а головки UltraTrack зрізають усе волосся лише за декілька рухів. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Досконале гоління
Наша найбільш досконала на цей час бритва Philips SensoTouch 3D RQ1280CC забезпечує досконале гоління. Система GyroFlex 3D повторює усі контури обличчя, а головки UltraTrack зрізають усе волосся лише за декілька рухів. Переглянути усі переваги
Досконале гоління
Наша найбільш досконала на цей час бритва Philips SensoTouch 3D RQ1280CC забезпечує досконале гоління. Система GyroFlex 3D повторює усі контури обличчя, а головки UltraTrack зрізають усе волосся лише за декілька рухів. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Досконале гоління
Наша найбільш досконала на цей час бритва Philips SensoTouch 3D RQ1280CC забезпечує досконале гоління. Система GyroFlex 3D повторює усі контури обличчя, а головки UltraTrack зрізають усе волосся лише за декілька рухів. Переглянути усі переваги
Головки бритви GyroFlex 3D повторюють будь-які контури обличчя, зменшуючи тиск і подразнення шкіри.
Ретельніше гоління з мінімальним подразненням шкіри. Бритвена головка має 3 спеціальні доріжки для гоління: мікропрорізи для звичайних волосинок, канали для довших волосинок або тих, які щільно прилягають, та мікроотвори для найкоротшої щетини.
Вбудована система з двома лезами електробритви Philips піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри, щоб забезпечити ретельніше гоління.
Ущільнення Aquatec для сухого та вологого гоління у цій електричній бритві дає змогу обирати спосіб гоління. Ви можете вибрати комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління з використанням гелю чи піни для додаткового комфорту.
Поверхня бритвеної головки SkinGlide у цій електричній бритві забезпечує мінімальне тертя, тому гладко ковзає по шкірі для ретельного та легкого гоління.
Зручна ергономічна ручка бритви із нековзким покриттям для ретельного контролю та надзвичайно гладкого гоління.
Наша система Jet Clean+ очищає та змащує леза, а також заряджає батарею після кожного використання. Вона передбачає 3 налаштування очищення: автоматичне для звичайного використання, екорежим для споживання на 40% менше енергії та інтенсивне для надзвичайно ретельного гоління.
Унікальна та безпечна для шкіри система точного тримера вбудована для запобігання зайвому контакту зі шкірою. Легке використання для ідеального підстригання вусів та бакенбардів.
Ефективність гоління
Простота у користуванні
Конструкція
Аксесуари
Потужність
Обслуговування
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