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  • Швидке та ретельне гоління
  • Швидке та ретельне гоління
  • Швидке та ретельне гоління
  • Швидке та ретельне гоління
  • Швидке та ретельне гоління
  • Швидке та ретельне гоління
  • Швидке та ретельне гоління
  • Швидке та ретельне гоління
  • Швидке та ретельне гоління
  • Швидке та ретельне гоління
  • Швидке та ретельне гоління
  • Швидке та ретельне гоління
  • Швидке та ретельне гоління
  • Швидке та ретельне гоління
  • Швидке та ретельне гоління
  • Швидке та ретельне гоління
  • Швидке та ретельне гоління
  • Швидке та ретельне гоління
  • Швидке та ретельне гоління
  • Швидке та ретельне гоління
  • Швидке та ретельне гоління
  • Швидке та ретельне гоління

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Додаткові -10% за реєстрацію

Електробритва Philips серії 1000

S1142/00

4.6
| (618) Відгуки | 93% рекомендують цей виріб
Швидке та ретельне гоління
Електробритва Philips серії 1000 забезпечує швидке та ретельне гоління. 27 самозаточувальних лез PowerCut і можливість мити бритву роблять її дуже простою у використанні, і при цьому вона залишається завжди надійною.
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Цей продукт

Електробритва Philips серії 1000

Електробритва Philips
серії 1000

1 699,00 ₴

  • SH30

    SH30
    Змінні бритвені головки

    1 199,00 ₴

1 699,00 ₴

1 699,00 ₴

Швидке та ретельне гоління

  • 40 хвилин автономного гоління після 8 годин заряджання

  • 27 самозаточувальних лез PowerCut

  • Заряджання USB-A

  • Водонепроникна (можна використовувати в душі або на вологій щетині без пінки/гелю)

Леза PowerCut створені для постійного, ретельного гоління.

Леза PowerCut створені для постійного, ретельного гоління.

27 самозаточувальних лез послідовно підстригають кожну волосинку прямо над рівнем шкіри для рівномірного гоління кожного разу. І залишаються як нові протягом двох років.

Головки 4D Flex повторюють контури обличчя для зручного гоління

Головки 4D Flex повторюють контури обличчя для зручного гоління

Плаваючі головки вигинаються в чотирьох напрямках, щоб підтримувати рівномірний контакт зі шкірою, захищаючи її від подряпин і порізів.

Підходить для гоління голови

Підходить для гоління голови

Бритва розроблена як універсальне рішення, що дозволяє впевнено голити як обличчя, так і голову

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

618

Відгуки

93%

рекомендують цей виріб

25/07/2026

Україна

Україна

Бритва S1142/00

Спасибо большое очень понравилась, будем пользоваться

Цей відгук про Електробритва Philips S1142/00 серії 1000

Date of Use 2026-07-15

Цей відгук про Електробритва Philips S1142/00 серії 1000

Date of Use 2026-07-15

16/03/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудовий подарунок

Купляв батьку, йому дуже сподобалась якість. До того він мав бритву від іншого бренду. Ціна/якість відповідна.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips X3002/00 серії 3000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips X3002/00 серії 3000

06/03/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудовий товар

Купувала батькові на подарунок, батькові 70 років і голитися звичайним станком йому незручно. Дуже задоволенні, тепер гоління проходить швидко і безпечно.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips X3003/00 серії 3000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips X3003/00 серії 3000

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 