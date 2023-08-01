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    Shaver 1000 Series

    Електробритва

    S1142/00
    Загальна оцінка / 5
    • Швидке та ретельне гоління Швидке та ретельне гоління Швидке та ретельне гоління
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      Shaver 1000 Series Електробритва

      S1142/00
      Загальна оцінка / 5

      Швидке та ретельне гоління

      Електробритва Philips серії 1000 забезпечує швидке та ретельне гоління за вигідною ціною. 27 лез PowerCut, що самозагострюються, і можливість мити бритву роблять її дуже простою у використанні, але при цьому вона залишається завжди надійною. Переглянути усі переваги

      Shaver 1000 Series Електробритва

      Швидке та ретельне гоління

      Електробритва Philips серії 1000 забезпечує швидке та ретельне гоління за вигідною ціною. 27 лез PowerCut, що самозагострюються, і можливість мити бритву роблять її дуже простою у використанні, але при цьому вона залишається завжди надійною. Переглянути усі переваги

      Швидке та ретельне гоління

      Електробритва Philips серії 1000 забезпечує швидке та ретельне гоління за вигідною ціною. 27 лез PowerCut, що самозагострюються, і можливість мити бритву роблять її дуже простою у використанні, але при цьому вона залишається завжди надійною. Переглянути усі переваги

      Shaver 1000 Series Електробритва

      Швидке та ретельне гоління

      Електробритва Philips серії 1000 забезпечує швидке та ретельне гоління за вигідною ціною. 27 лез PowerCut, що самозагострюються, і можливість мити бритву роблять її дуже простою у використанні, але при цьому вона залишається завжди надійною. Переглянути усі переваги

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        Shaver 1000 Series

        Shaver 1000 Series

        Електробритва

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        Усього:

        Швидке та ретельне гоління

        • Леза PowerCut
        • Головки 4D Flex
        • Відкривається одним натисканням
        Леза PowerCut створені для стабільно ретельного гоління

        Леза PowerCut створені для стабільно ретельного гоління

        27 самозаточувальних лез, зрізують кожну волосину прямо над рівнем шкіри для щоразу гладкого й рівномірного гоління. Наші самозаточувальні леза, залишаються гострими протягом двох років.

        Головки 4D Flex повторюють контури обличчя для зручного гоління

        Головки 4D Flex повторюють контури обличчя для зручного гоління

        Плаваючі головки вигинаються в чотирьох напрямках, щоб підтримувати рівномірний контакт зі шкірою, захищаючи її від подразнень та порізів.

        Відкривається одним натисканням для легкого чищення

        Відкривається одним натисканням для легкого чищення

        Бритвена головка відкривається одним натисканням кнопки, щоб її можна було легко очистити під проточною водою.

        40 хвилин автономного гоління після 8 годин заряджання

        40 хвилин автономного гоління після 8 годин заряджання

        Міцна нікель-металогідридна батарея забезпечує 40 хвилин роботи після 8 годин заряджання. Цього достатньо приблизно для 13 голінь.

        Ергономічна форма для зручного користування

        Ергономічна форма для зручного користування

        Ніколи не втрачайте хватку. Ергономічна ручка з гумою залишається надійною та зручною, навіть якщо вона волога.

        Водонепроникність для легкого чищення або використання в душі

        Водонепроникність для легкого чищення або використання в душі

        Мийте під проточною водою або голіться під душем. Клас водонепроникності IPX7 означає, що виріб можна занурювати у воду на глибину один метр до 30 хвилин.

        Індикатор батареї повідомить, коли прийде час заряджати

        Індикатор батареї повідомить, коли прийде час заряджати

        Не потрапляйте в ситуацію, коли батарея розряджена. Індикатор батареї повідомить, коли рівень заряду низький або коли батарея розряджена чи заряджається.

        Зручне заряджання

        Зручне заряджання

        У Philips ми дбаємо про відповідність екологічним стандартам усіх аспектів виготовлення нашої продукції. Ми прагнемо зменшити обсяги відходів і мінімізувати кількість USB-адаптерів, які випускаємо на ринок. Якщо вам потрібен адаптер, відповідний блок живлення доступний на веб-сайті: www.philips.com/support

        Зроблено з турботою про вас і планету

        Зроблено з турботою про вас і планету

        Упаковка цієї бритви не містить пластику та на 90% виготовлена з переробленого матеріалу, а на нашому виробництві лез використовується 100%-во відновлювана електроенергія.

        Захисний ковпачок підтримує чистоту бритвеної головки між сеансами гоління

        Захисний ковпачок підтримує чистоту бритвеної головки між сеансами гоління

        Подбайте про чистоту та захист бритвеної головки між сеансами гоління чи під час подорожі.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Технічне обслуговування
          Захисний ковпачок

        • Потужність

          Тип батареї
          NiMH
          Час роботи
          40 хв./13 голінь
          Час заряджання
          8 годин для повного заряджання

        • Конструкція

          Ручка
          Ергономічна ручка / рукоятка
          Колір
          Темно-сірий

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так
          Запасна головка
          Заміняйте кожні 2 роки на SH30

        • Ефективність гоління

          Повторення контурів
          Головки 4D Flex
          Система гоління
          • Система лез PowerCut
          • 27 лез, які самі заточуються
          • 55,000 зріз./хв

        • Простота у користуванні

          Дисплей
          Індикатор зарядження
          Чищення
          Можна мити повністю
          Функціонування
          Лише бездротове використання
          Водонепроникний
          • Водонепроникність класу IPX7
          • Можливість використання у душі

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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