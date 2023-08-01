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Швидке та ретельне гоління
Електробритва Philips серії 1000 забезпечує швидке та ретельне гоління за вигідною ціною. 27 лез PowerCut, що самозагострюються, і можливість мити бритву роблять її дуже простою у використанні, але при цьому вона залишається завжди надійною. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке та ретельне гоління
Електробритва Philips серії 1000 забезпечує швидке та ретельне гоління за вигідною ціною. 27 лез PowerCut, що самозагострюються, і можливість мити бритву роблять її дуже простою у використанні, але при цьому вона залишається завжди надійною. Переглянути усі переваги
Швидке та ретельне гоління
Електробритва Philips серії 1000 забезпечує швидке та ретельне гоління за вигідною ціною. 27 лез PowerCut, що самозагострюються, і можливість мити бритву роблять її дуже простою у використанні, але при цьому вона залишається завжди надійною. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке та ретельне гоління
Електробритва Philips серії 1000 забезпечує швидке та ретельне гоління за вигідною ціною. 27 лез PowerCut, що самозагострюються, і можливість мити бритву роблять її дуже простою у використанні, але при цьому вона залишається завжди надійною. Переглянути усі переваги
Електробритва
Усього:
27 самозаточувальних лез, зрізують кожну волосину прямо над рівнем шкіри для щоразу гладкого й рівномірного гоління. Наші самозаточувальні леза, залишаються гострими протягом двох років.
Плаваючі головки вигинаються в чотирьох напрямках, щоб підтримувати рівномірний контакт зі шкірою, захищаючи її від подразнень та порізів.
Бритвена головка відкривається одним натисканням кнопки, щоб її можна було легко очистити під проточною водою.
Міцна нікель-металогідридна батарея забезпечує 40 хвилин роботи після 8 годин заряджання. Цього достатньо приблизно для 13 голінь.
Ніколи не втрачайте хватку. Ергономічна ручка з гумою залишається надійною та зручною, навіть якщо вона волога.
Мийте під проточною водою або голіться під душем. Клас водонепроникності IPX7 означає, що виріб можна занурювати у воду на глибину один метр до 30 хвилин.
Не потрапляйте в ситуацію, коли батарея розряджена. Індикатор батареї повідомить, коли рівень заряду низький або коли батарея розряджена чи заряджається.
У Philips ми дбаємо про відповідність екологічним стандартам усіх аспектів виготовлення нашої продукції. Ми прагнемо зменшити обсяги відходів і мінімізувати кількість USB-адаптерів, які випускаємо на ринок. Якщо вам потрібен адаптер, відповідний блок живлення доступний на веб-сайті: www.philips.com/support
Упаковка цієї бритви не містить пластику та на 90% виготовлена з переробленого матеріалу, а на нашому виробництві лез використовується 100%-во відновлювана електроенергія.
Подбайте про чистоту та захист бритвеної головки між сеансами гоління чи під час подорожі.
Аксесуари
Потужність
Конструкція
Обслуговування
Ефективність гоління
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