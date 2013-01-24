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Shaver series 3000

Електробритва Series 3000, вологе та сухе гоління

S3333/54
Загальна оцінка / 5
  • Ретельне гоління, більше комфорту Ретельне гоління, більше комфорту Ретельне гоління, більше комфорту
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    Shaver series 3000 Електробритва Series 3000, вологе та сухе гоління

    S3333/54
    Загальна оцінка / 5

    Ретельне гоління, більше комфорту

    Бритва Philips Shaver Series 3000 пропонує зручне і комфортне гоління. Її головки 5D Pivot & Flex, система лез PowerCut та функція вологого або сухого гоління забезпечують ретельний і комфортний результат. Переглянути усі переваги

    Shaver series 3000 Електробритва Series 3000, вологе та сухе гоління

    Ретельне гоління, більше комфорту

    Бритва Philips Shaver Series 3000 пропонує зручне і комфортне гоління. Її головки 5D Pivot & Flex, система лез PowerCut та функція вологого або сухого гоління забезпечують ретельний і комфортний результат. Переглянути усі переваги

    Ретельне гоління, більше комфорту

    Бритва Philips Shaver Series 3000 пропонує зручне і комфортне гоління. Її головки 5D Pivot & Flex, система лез PowerCut та функція вологого або сухого гоління забезпечують ретельний і комфортний результат. Переглянути усі переваги

    Shaver series 3000 Електробритва Series 3000, вологе та сухе гоління

    Ретельне гоління, більше комфорту

    Бритва Philips Shaver Series 3000 пропонує зручне і комфортне гоління. Її головки 5D Pivot & Flex, система лез PowerCut та функція вологого або сухого гоління забезпечують ретельний і комфортний результат. Переглянути усі переваги

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      Ретельне гоління, більше комфорту

      • Головки 5D Pivot & Flex
      • Леза PowerCut
      • Дорожній футляр
      • Підставка для заряджання
      Головки 5D Pivot та Flex повторюють вигини для комфортного гоління

      Головки 5D Pivot та Flex повторюють вигини для комфортного гоління

      Насолоджуйтеся ретельним голінням, що повторює контури обличчя, завдяки головкам, що обертаються, вигинаються і зміщуються у 5 напрямках. Головка досягає обличчя під ідеальним кутом і пристосовується до контурів обличчя та шиї, забезпечуючи належний контакт зі шкірою.

      Леза PowerCut створені для завжди ретельного гоління

      Леза PowerCut створені для завжди ретельного гоління

      Насолоджуйтеся сталими результатами гоління завдяки лезам, які самі загострюються і спеціально розроблені для зручного, ретельного гоління.

      Два варіанти використання – комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління

      Два варіанти використання – комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління

      Насолоджуйтеся зручним сухим чи освіжаючим вологим голінням за допомогою гелю чи пінки, навіть у душі.

      60 хвилин автономного гоління після 1 години заряджання

      60 хвилин автономного гоління після 1 години заряджання

      Голіться до 60 хвилин після 1 години заряджання. Бритва працює лише тоді, коли не заряджається.

      Відкривається одним натисненням для легкого чищення

      Відкривається одним натисненням для легкого чищення

      Чистіть бритву без жодних проблем. Натиснувши кнопку, відкрийте бритвену головку і сполосніть водою.

      3-рівневий індикатор заряду батареї для оптимального використання бритви

      3-рівневий індикатор заряду батареї для оптимального використання бритви

      Використовуйте інтуїтивний індикатор, щоб бачити 3 рівні заряду, який залишився. Ви також зможете легко побачити, коли батарея розряджається, заряджається та швидко заряджається.

      Швидке заряджання протягом 5 хвилин забезпечує достатньо потужності для 1 повного гоління

      Швидке заряджання протягом 5 хвилин забезпечує достатньо потужності для 1 повного гоління

      Поспішаєте? Під’єднайте бритву до електромережі на 5 хвилин для 1 повного гоління.

      27 лез, які самі заточуються, забезпечують відповідне, ретельне гоління

      27 лез, які самі заточуються, забезпечують відповідне, ретельне гоління

      Отримуйте щоразу ретельне гоління завдяки 27 точним лезам, які самі заточуються.

      Висувний тример для вусів та бакенбардів

      Висувний тример для вусів та бакенбардів

      Для довершення свого вигляду скористайтеся вбудованим тримером. Він ідеально підходить для догляду за вусами та підстригання бакенбардів.

      Ручка має гумове покриття для зручного неслизького використання

      Ручка має гумове покриття для зручного неслизького використання

      Зручно й точно користуйтеся бритвою завдяки ергономічному неслизькому гумовому покриттю, що дозволяє легко тримати ручку навіть мокрою рукою.

      Дорожній футляр для зручного зберігання вдома чи в дорозі

      Дорожній футляр для зручного зберігання вдома чи в дорозі

      Зберігайте бритву вдома чи в дорозі у зручному дорожньому футлярі.

      Підставка для заряджання забезпечує зберігання, заряджання та готовність бритви до роботи

      Підставка для заряджання забезпечує зберігання, заряджання та готовність бритви до роботи

      Зберігайте, заряджайте і беріть бритву в дорогу завдяки підставці для заряджання з комплекту.

      Технічні характеристики

      • Ефективність гоління

        Система гоління
        Система лез PowerCut
        Повторення контурів
        Головки 5D Pivot & Flex

      • Аксесуари

        Футляр
        Дорожній футляр
        Догляд
        Захисний ковпачок
        Підставка
        Підставка для заряджання

      • Простота у користуванні

        Дисплей
        3-рівневий індикатор батареї
        Сухе та вологе використання
        Вологе або сухе гоління
        Чищення
        • Відкривається одним натисненням
        • Можна мити повністю
        Функціонування
        • Від’єднуйте від мережі перед використанням
        • Лише бездротове використання

      • Конструкція

        Колір
        Темно-золотистий
        Ручка
        • Ергономічна ручка та використання
        • Неслизька гумова ручка

      • Потужність

        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час роботи
        60 хвилин
        Заряджання
        1 година для повного заряджання
        Автоматичний вибір напруги
        100–240 В

      • Обслуговування

        Запасна головка
        Заміняйте кожні 2 роки на SH30
        2 роки гарантії
        Так

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