Ретельне гоління, більше комфорту
Бритва Philips Shaver Series 3000 пропонує зручне і комфортне гоління. Її головки 5D Pivot & Flex, система лез PowerCut та функція вологого або сухого гоління забезпечують ретельний і комфортний результат. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ретельне гоління, більше комфорту
Бритва Philips Shaver Series 3000 пропонує зручне і комфортне гоління. Її головки 5D Pivot & Flex, система лез PowerCut та функція вологого або сухого гоління забезпечують ретельний і комфортний результат. Переглянути усі переваги
Ретельне гоління, більше комфорту
Бритва Philips Shaver Series 3000 пропонує зручне і комфортне гоління. Її головки 5D Pivot & Flex, система лез PowerCut та функція вологого або сухого гоління забезпечують ретельний і комфортний результат. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ретельне гоління, більше комфорту
Бритва Philips Shaver Series 3000 пропонує зручне і комфортне гоління. Її головки 5D Pivot & Flex, система лез PowerCut та функція вологого або сухого гоління забезпечують ретельний і комфортний результат. Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся ретельним голінням, що повторює контури обличчя, завдяки головкам, що обертаються, вигинаються і зміщуються у 5 напрямках. Головка досягає обличчя під ідеальним кутом і пристосовується до контурів обличчя та шиї, забезпечуючи належний контакт зі шкірою.
Насолоджуйтеся сталими результатами гоління завдяки лезам, які самі загострюються і спеціально розроблені для зручного, ретельного гоління.
Насолоджуйтеся зручним сухим чи освіжаючим вологим голінням за допомогою гелю чи пінки, навіть у душі.
Голіться до 60 хвилин після 1 години заряджання. Бритва працює лише тоді, коли не заряджається.
Чистіть бритву без жодних проблем. Натиснувши кнопку, відкрийте бритвену головку і сполосніть водою.
Використовуйте інтуїтивний індикатор, щоб бачити 3 рівні заряду, який залишився. Ви також зможете легко побачити, коли батарея розряджається, заряджається та швидко заряджається.
Поспішаєте? Під’єднайте бритву до електромережі на 5 хвилин для 1 повного гоління.
Отримуйте щоразу ретельне гоління завдяки 27 точним лезам, які самі заточуються.
Для довершення свого вигляду скористайтеся вбудованим тримером. Він ідеально підходить для догляду за вусами та підстригання бакенбардів.
Зручно й точно користуйтеся бритвою завдяки ергономічному неслизькому гумовому покриттю, що дозволяє легко тримати ручку навіть мокрою рукою.
Зберігайте бритву вдома чи в дорозі у зручному дорожньому футлярі.
Зберігайте, заряджайте і беріть бритву в дорогу завдяки підставці для заряджання з комплекту.
Ефективність гоління
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Простота у користуванні
Конструкція
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