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Shaver series 3000 Електробритва Series 3000, вологе та сухе гоління

Більше не доступний

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Shaver series 3000Електробритва Series 3000, вологе та сухе гоління

S3333/54

Shaver series 3000 Електробритва Series 3000, вологе та сухе гоління

Більше не доступний

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Декларація про відповідність Великобританії - English (US)

  • ZIP файл, 194.8 kB
  • 3 October 2023

Посібник користувача

  • PDF файл, 2.9 MB
  • 23 April 2025

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