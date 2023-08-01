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    Shaver 3000 Series

    Електробритва для вологого та сухого гоління

    S3343/13
    Загальна оцінка / 5
    • Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри
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      Shaver 3000 Series Електробритва для вологого та сухого гоління

      S3343/13
      Загальна оцінка / 5

      Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри

      Електробритва для вологого та сухого гоління Philips серії 3000 забезпечує ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри. Головки 5D Pivot та Flex, 27 лез PowerCut, які самі заточуються, а також підтримка вологого та сухого використання забезпечують чудові й надійні результати щоразу. Переглянути усі переваги

      Shaver 3000 Series Електробритва для вологого та сухого гоління

      Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри

      Електробритва для вологого та сухого гоління Philips серії 3000 забезпечує ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри. Головки 5D Pivot та Flex, 27 лез PowerCut, які самі заточуються, а також підтримка вологого та сухого використання забезпечують чудові й надійні результати щоразу. Переглянути усі переваги

      Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри

      Електробритва для вологого та сухого гоління Philips серії 3000 забезпечує ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри. Головки 5D Pivot та Flex, 27 лез PowerCut, які самі заточуються, а також підтримка вологого та сухого використання забезпечують чудові й надійні результати щоразу. Переглянути усі переваги

      Shaver 3000 Series Електробритва для вологого та сухого гоління

      Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри

      Електробритва для вологого та сухого гоління Philips серії 3000 забезпечує ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри. Головки 5D Pivot та Flex, 27 лез PowerCut, які самі заточуються, а також підтримка вологого та сухого використання забезпечують чудові й надійні результати щоразу. Переглянути усі переваги

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        Shaver 3000 Series

        Shaver 3000 Series

        Електробритва для вологого та сухого гоління

        - {discount-value}

        Усього:

        Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри

        З технологією SkinProtect

        • Головки 5D Pivot & Flex
        • Леза PowerCut
        • Система гоління з антикорозійним покриттям
        • Вологе і сухе гоління
        Головки 5D Pivot & Flex повторюють контури вашого обличчя

        Головки 5D Pivot & Flex повторюють контури вашого обличчя

        Головка згинається і обертається в п’яти напрямках, повторюючи кожен вигин обличчя, зрізаючи волосся трохи вище рівня шкіри для чистого й комфортного гоління навіть на чутливій шкірі.

        Леза PowerCut створені для постійно ретельного гоління

        Леза PowerCut створені для постійно ретельного гоління

        27 самозаточувальних лез, зрізують кожну волосину прямо над рівнем шкіри для щоразу гладкого й рівномірного гоління. Наші самозаточувальні леза, залишаються гострими протягом двох років.

        Вологе й сухе гоління біля раковини або в душі

        Вологе й сухе гоління біля раковини або в душі

        Насолоджуйтеся зручним сухим чи освіжаючим вологим голінням з улюбленим гелем або пінкою біля раковини чи в душі.

        60 хвилин автономного гоління після 1 години заряджання

        60 хвилин автономного гоління після 1 години заряджання

        Надійна літій-іонна батарея повністю заряджається лише за годину, і цього достатньо приблизно для 20 голінь. Поспішаєте? Під’єднайте бритву до електромережі на 5 хвилин для 1 гоління.

        Леза з антикорозійним покриттям дбають про шкіру

        Леза з антикорозійним покриттям дбають про шкіру

        Наші леза виготовлені з гіпоалергенної сталі хірургічного класу, щоб протистояти корозії, запобігати забрудненню та захищати вашу шкіру.

        Вбудований тример для вусів та бакенбардів

        Вбудований тример для вусів та бакенбардів

        Підрівнюйте вуса та бакенбарди завдяки вбудованому тримеру та легко завершуйте свій образ.

        Відкривається одним натисканням для легкого чищення

        Відкривається одним натисканням для легкого чищення

        Бритвена головка відкривається одним натисканням кнопки, щоб її можна було легко очистити під проточною водою.

        Нековзка ручка для безпечного гоління

        Нековзка ручка для безпечного гоління

        Ніколи не втрачайте хватку. Ергономічна гумова ручка з залишається надійною та зручною, навіть якщо вона волога.

        3-рівневий індикатор батареї повідомить, коли настане час заряджати

        3-рівневий індикатор батареї повідомить, коли настане час заряджати

        Не потрапляйте в ситуацію, коли батарея розряджена. Індикатор батареї повідомить, коли рівень заряду низький або коли батарея розряджена чи заряджається.

        Підставка для заряджання забезпечує зарядку та готовність бритви до роботи

        Підставка для заряджання забезпечує зарядку та готовність бритви до роботи

        Зручна підставка для заряджання дозволяє акуратно зберігати бритву зарядженою.

        Зручне заряджання

        Зручне заряджання

        У Philips ми дбаємо про відповідність екологічним стандартам усіх аспектів виготовлення нашої продукції. Ми прагнемо зменшити обсяги відходів і мінімізувати кількість USB-адаптерів, які випускаємо на ринок. Якщо вам потрібен адаптер, відповідний блок живлення доступний на веб-сайті: www.philips.com/support

        Зроблено з турботою про вас і планету

        Зроблено з турботою про вас і планету

        Упаковка цієї бритви не містить пластику та на 90% виготовлена з переробленого матеріалу, а на нашому виробництві лез використовується 100%-во відновлювана електроенергія.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Підставка
          Підставка для заряджання
          Технічне обслуговування
          Захисний ковпачок
          Футляр
          Дорожній футляр
          Висувний тример
          Так

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-іонна
          Час роботи
          60 хв./20 голінь
          Швидка зарядка
          Так, 5 хвилин
          Час заряджання
          1 година для повного заряджання

        • Конструкція

          Ручка
          Неслизька гумова ручка
          Колір
          Глибокий чорний

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так
          Запасна головка
          Заміняйте кожні 2 роки на SH30

        • Ефективність гоління

          Повторення контурів
          Головки 5D Pivot & Flex
          Система гоління
          • Система лез PowerCut
          • 27 лез, які самі заточуються
          • 55,000 зріз./хв

        • Простота у користуванні

          Дисплей
          3-рівневий індикатор батареї
          Сухе та вологе використання
          Вологе або сухе гоління
          Чищення
          • Відкривається одним натисканням
          • Можна мити повністю
          Функціонування
          Лише бездротове використання
          Водонепроникний
          • Водонепроникність класу IPX7
          • Можливість використання у душі

        • Технологія Захисту шкіри

          Захист шкіри
          Система гоління з антикорозійним покриттям

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            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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