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Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри
Електробритва для вологого та сухого гоління Philips серії 3000 забезпечує ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри. Головки 5D Pivot та Flex, 27 лез PowerCut, які самі заточуються, а також підтримка вологого та сухого використання забезпечують чудові й надійні результати щоразу. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри
Електробритва для вологого та сухого гоління Philips серії 3000 забезпечує ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри. Головки 5D Pivot та Flex, 27 лез PowerCut, які самі заточуються, а також підтримка вологого та сухого використання забезпечують чудові й надійні результати щоразу. Переглянути усі переваги
Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри
Електробритва для вологого та сухого гоління Philips серії 3000 забезпечує ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри. Головки 5D Pivot та Flex, 27 лез PowerCut, які самі заточуються, а також підтримка вологого та сухого використання забезпечують чудові й надійні результати щоразу. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри
Електробритва для вологого та сухого гоління Philips серії 3000 забезпечує ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри. Головки 5D Pivot та Flex, 27 лез PowerCut, які самі заточуються, а також підтримка вологого та сухого використання забезпечують чудові й надійні результати щоразу. Переглянути усі переваги
Електробритва для вологого та сухого гоління
Усього:
Головка згинається і обертається в п’яти напрямках, повторюючи кожен вигин обличчя, зрізаючи волосся трохи вище рівня шкіри для чистого й комфортного гоління навіть на чутливій шкірі.
27 самозаточувальних лез, зрізують кожну волосину прямо над рівнем шкіри для щоразу гладкого й рівномірного гоління. Наші самозаточувальні леза, залишаються гострими протягом двох років.
Насолоджуйтеся зручним сухим чи освіжаючим вологим голінням з улюбленим гелем або пінкою біля раковини чи в душі.
Надійна літій-іонна батарея повністю заряджається лише за годину, і цього достатньо приблизно для 20 голінь. Поспішаєте? Під’єднайте бритву до електромережі на 5 хвилин для 1 гоління.
Наші леза виготовлені з гіпоалергенної сталі хірургічного класу, щоб протистояти корозії, запобігати забрудненню та захищати вашу шкіру.
Підрівнюйте вуса та бакенбарди завдяки вбудованому тримеру та легко завершуйте свій образ.
Бритвена головка відкривається одним натисканням кнопки, щоб її можна було легко очистити під проточною водою.
Ніколи не втрачайте хватку. Ергономічна гумова ручка з залишається надійною та зручною, навіть якщо вона волога.
Не потрапляйте в ситуацію, коли батарея розряджена. Індикатор батареї повідомить, коли рівень заряду низький або коли батарея розряджена чи заряджається.
Зручна підставка для заряджання дозволяє акуратно зберігати бритву зарядженою.
У Philips ми дбаємо про відповідність екологічним стандартам усіх аспектів виготовлення нашої продукції. Ми прагнемо зменшити обсяги відходів і мінімізувати кількість USB-адаптерів, які випускаємо на ринок. Якщо вам потрібен адаптер, відповідний блок живлення доступний на веб-сайті: www.philips.com/support
Упаковка цієї бритви не містить пластику та на 90% виготовлена з переробленого матеріалу, а на нашому виробництві лез використовується 100%-во відновлювана електроенергія.
Аксесуари
Потужність
Конструкція
Обслуговування
Ефективність гоління
Простота у користуванні
Технологія Захисту шкіри
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