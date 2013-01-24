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    AquaTouch

    Електробритва для вологого та сухого гоління

    S5400/06
    Отримайте підтримку для цього виробу
    • Вологе або сухе, безпечне гоління Вологе або сухе, безпечне гоління Вологе або сухе, безпечне гоління
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      AquaTouch Електробритва для вологого та сухого гоління

      S5400/06
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        AquaTouch

        AquaTouch

        Електробритва для вологого та сухого гоління

        Усього:

        Вологе або сухе, безпечне гоління

        Захищає у 10 разів краще у порівнянні зі звичайними лезами

        • Система лез MultiPrecision
        • 45 хв. використання/1 год. заряджання
        • Точний тример SmartClick
        Головка із заокругленими краями гладко ковзає і захищає шкіру

        Головка із заокругленими краями гладко ковзає і захищає шкіру

        Голіться ретельно без порізів. Система лез MultiPrecision з головками із заокругленими краями гладко ковзає і захищає шкіру.

        Комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління з AquaTec

        Комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління з AquaTec

        Обирайте зручний для вас спосіб гоління. Ущільнення AquaTec забезпечує можливість вологого і сухого гоління. Ви можете обрати швидке й комфортне сухе гоління або вологе гоління з гелем чи пінкою – навіть під душем.

        Леза піднімають, а потім зрізають довгі та короткі волоски для швидкого гоління

        Леза піднімають, а потім зрізають довгі та короткі волоски для швидкого гоління

        Насолоджуйтеся швидким та ретельним голінням. Наша система лез MultiPrecision піднімає та підстригає усе волосся і щетину, що залишилася, за декілька рухів.

        Головки вигинаються в 5 напрямках для швидкого ретельного гоління

        Головки вигинаються в 5 напрямках для швидкого ретельного гоління

        5-напрямні головки Flex із 5 незалежними рухами забезпечують щільний контакт зі шкірою для швидкого та ретельного гоління навіть шиї та лінії підборіддя.

        Знімний тример для ідеального підстригання вусів та бакенбардів

        Знімний тример для ідеального підстригання вусів та бакенбардів

        Для довершення ідеального образу скористайтеся безпечним для шкіри точним тримером. Він ідеально підходить для догляду за вусами і бакенбардами.

        45 хвилин автономного гоління

        45 хвилин автономного гоління

        Ви зможете користуватися пристроєм понад 45 хвилин (це приблизно 15 голінь) після однієї години заряджання. Ця бритва працює лише в бездротовому режимі.

        Заряджання протягом 1 години

        Заряджання протягом 1 години

        Довше гоління з кожним заряджанням завдяки нашій потужній енергоефективній літій-іонній батареї тривалого використання. Заряджайте батарею швидко протягом 5 хвилин і отримаєте достатньо заряду для одного гоління.

        Індикатори заряду батареї (1-рівневий) та блокування для транспортування

        Індикатори заряду батареї (1-рівневий) та блокування для транспортування

        Інтуїтивний дисплей відображає потрібну інформацію, забезпечуючи можливість максимально ефективного використання бритви: – 1-рівневий індикатор батареї – індикатор очищення – індикатор низького заряду батареї – індикатор заміни бритвених головок – індикатор блокування для транспортування

        Підіймає волоски для комфортного ретельного гоління

        Підіймає волоски для комфортного ретельного гоління

        Унікальна система Lift & Cut із двома лезами забезпечує бездоганне гоління. Перше лезо піднімає кожну волосинку, а друге зрізує їх нижче рівня шкіри, залишаючи обличчя максимально гладким.

        2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, замінні леза

        2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, замінні леза

        Усі наші бритви мають 2-річну гарантію і можуть адаптуватися до будь-якої напруги. Довговічні леза потрібно заміняти лише раз на 2 роки.

        Технічні характеристики

        • Ефективність гоління

          Система гоління
          • Система лез MultiPrecision
          • Технологія Super Lift & Cut Action
          Повторення контурів
          5-напрямні головки Flex
          SkinComfort
          • AquaTec для вологого і сухого гоління
          • Система SkinProtection

        • Аксесуари

          SmartClick
          Точний тример
          Догляд
          Захисний ковпачок

        • Простота у користуванні

          Дисплей
          • 1-рівневий індикатор батареї
          • Індикатор низького заряду батареї
          • Індикатор зарядження
          • Індикатор очищення
          • Індикатор заміни бритвених головок
          • Індикатор блокування для транспортування
          Чищення
          Можна мити повністю
          Функціонування
          Від’єднуйте від мережі перед використанням

        • Конструкція

          Ручка
          Ергономічна ручка та використання
          Колір
          Темно-сірий – блакитний – сріблястий Super Nova

        • Потужність

          Автоматичний вибір напруги
          100–240 В
          Тип батареї
          Літій-іонна
          Час роботи
          45 хв./15 голінь
          Заряджання
          • 1 година для повного заряджання
          • Швидке заряджання, 5 хв. для 1 гоління
          Максимальне споживання енергії
          9  Вт
          Споживання енергії в режимі очікування
          0,1  Вт

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так
          Запасна головка
          Заміняйте кожні 2 роки на SH50

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              • Захищає у 10 разів краще у порівнянні зі звичайними лезами – тестування проводилося в Німеччині у 2015 році, після 21 дня адаптації

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