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  • Вологе або сухе, безпечне гоління
  • Вологе або сухе, безпечне гоління
  • Вологе або сухе, безпечне гоління
  • Вологе або сухе, безпечне гоління
  • Вологе або сухе, безпечне гоління
  • Вологе або сухе, безпечне гоління
  • Вологе або сухе, безпечне гоління
  • Вологе або сухе, безпечне гоління
  • Вологе або сухе, безпечне гоління
  • Вологе або сухе, безпечне гоління
  • Вологе або сухе, безпечне гоління
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Вологе або сухе, безпечне гоління
  • Вологе або сухе, безпечне гоління
  • Вологе або сухе, безпечне гоління
  • Вологе або сухе, безпечне гоління
  • Вологе або сухе, безпечне гоління
  • Вологе або сухе, безпечне гоління
  • Вологе або сухе, безпечне гоління
  • Вологе або сухе, безпечне гоління
  • Вологе або сухе, безпечне гоління
  • Вологе або сухе, безпечне гоління

Більше не доступний

Shaver series 5000Електробритва для вологого та сухого гоління

S5400/06

4.5
| (649) Відгуки | 89% рекомендують цей виріб
Вологе або сухе, безпечне гоління
Бритва AquaTouch захищає шкіру, забезпечуючи освіжаюче гоління. Наша система лез MultiPrecision з головками із заокругленими краями гладко ковзає і захищає шкіру.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

Захищає у 10 разів краще у порівнянні зі звичайними лезами

Вологе або сухе, безпечне гоління

  • Система лез MultiPrecision

  • 45 хв. використання/1 год. заряджання

  • Точний тример SmartClick

Головка із заокругленими краями гладко ковзає і захищає шкіру

Головка із заокругленими краями гладко ковзає і захищає шкіру

Голіться ретельно без порізів. Система лез MultiPrecision з головками із заокругленими краями гладко ковзає і захищає шкіру.

Комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління з AquaTec

Комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління з AquaTec

Обирайте зручний для вас спосіб гоління. Ущільнення AquaTec забезпечує можливість вологого і сухого гоління. Ви можете обрати швидке й комфортне сухе гоління або вологе гоління з гелем чи пінкою – навіть під душем.

Леза піднімають, а потім зрізають довгі та короткі волоски для швидкого гоління

Леза піднімають, а потім зрізають довгі та короткі волоски для швидкого гоління

Насолоджуйтеся швидким та ретельним голінням. Наша система лез MultiPrecision піднімає та підстригає усе волосся і щетину, що залишилася, за декілька рухів.

Технічні характеристики

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4.5

з 5

649

Відгуки

89%

рекомендують цей виріб

09/11/2021

Україна

Україна

Чудовий вибір

Подарувала цю бритву чоловікові два роки тому, весь цей час працює чудово, чоловік задоволений. Дуже зручна у використанні, немає жодного подразнення. Такою ж бритвою, до речі, користується і тато.

Плюси

Зручна у використанні, плюс у наявності тримера

Мінуси

Не знайшли

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 5000 S5630/12 Електробритва для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 5000 S5630/12 Електробритва для вологого та сухого гоління

31/10/2021

Україна

Україна

Бритва -мечта!!!

Брал в прошлом году перед новым годом - за это все время, бритва безотказно выполняла свое предназначение. Одного заряда аккумулятора мне хватает как минимум - 10 раз побриться. Очень понравилось влажное бритье с кремом для бритья - нет раздражения на коже. Насадку для бритья легко отсоединить и обслужить.

Плюси

Хороший аккумулятор, влагозащита, влажное бритье, легкость в использовании.

Мінуси

Нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 5000 S5250/06 Електробритва для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 5000 S5250/06 Електробритва для вологого та сухого гоління

28/10/2021

Україна

Україна

Виріб повністю виправдовує себе

Кількість процесів бритя від одного заряду до 4-х. Користуюсь уже рік і не маю ніяких нарікань до бритви. Хотів придбати давно і не жалкую про дану покупку!!!!

Плюси

Кількість процесів бритя від одного заряду

Мінуси

Поки що не має

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 5000 S5250/06 Електробритва для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 5000 S5250/06 Електробритва для вологого та сухого гоління

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 

      1. Захищає у 10 разів краще у порівнянні зі звичайними лезами – тестування проводилося в Німеччині у 2015 році, після 21 дня адаптації