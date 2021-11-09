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Більше не доступний
Система лез MultiPrecision
45 хв. використання/1 год. заряджання
Точний тример SmartClick
Голіться ретельно без порізів. Система лез MultiPrecision з головками із заокругленими краями гладко ковзає і захищає шкіру.
Обирайте зручний для вас спосіб гоління. Ущільнення AquaTec забезпечує можливість вологого і сухого гоління. Ви можете обрати швидке й комфортне сухе гоління або вологе гоління з гелем чи пінкою – навіть під душем.
Насолоджуйтеся швидким та ретельним голінням. Наша система лез MultiPrecision піднімає та підстригає усе волосся і щетину, що залишилася, за декілька рухів.
4.5
з 5
649
Відгуки
89%
рекомендують цей виріб
Mary1995
09/11/2021
Україна
Чудовий вибір
Подарувала цю бритву чоловікові два роки тому, весь цей час працює чудово, чоловік задоволений. Дуже зручна у використанні, немає жодного подразнення. Такою ж бритвою, до речі, користується і тато.
Плюси
Зручна у використанні, плюс у наявності тримера
Мінуси
Не знайшли
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 S5630/12 Електробритва для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 S5630/12 Електробритва для вологого та сухого гоління
Altotas
31/10/2021
Україна
Бритва -мечта!!!
Брал в прошлом году перед новым годом - за это все время, бритва безотказно выполняла свое предназначение. Одного заряда аккумулятора мне хватает как минимум - 10 раз побриться. Очень понравилось влажное бритье с кремом для бритья - нет раздражения на коже. Насадку для бритья легко отсоединить и обслужить.
Плюси
Хороший аккумулятор, влагозащита, влажное бритье, легкость в использовании.
Мінуси
Нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 S5250/06 Електробритва для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 S5250/06 Електробритва для вологого та сухого гоління
Greshnik
28/10/2021
Україна
Виріб повністю виправдовує себе
Кількість процесів бритя від одного заряду до 4-х. Користуюсь уже рік і не маю ніяких нарікань до бритви. Хотів придбати давно і не жалкую про дану покупку!!!!
Плюси
Кількість процесів бритя від одного заряду
Мінуси
Поки що не має
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 S5250/06 Електробритва для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 S5250/06 Електробритва для вологого та сухого гоління
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року
Захищає у 10 разів краще у порівнянні зі звичайними лезами – тестування проводилося в Німеччині у 2015 році, після 21 дня адаптації