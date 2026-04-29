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Бритви для обличчя
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Shaver series 5000 Електробритва для вологого та сухого гоління
Більше не доступний
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S5400/06
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Стислий посібник
Екологічний паспорт - English (US)
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Чи можна подорожувати з моїм пристроєм Philips для підстригання волосся або догляду?
Що означають символи на бритві Philips?
Чи можна замінити батарею бритви Philips?
Чи можна заряджати бритву Philips після кожного гоління?
Що означають символи на бритві Philips серії 5000?
Тримач бритвеної головки
smartclean
Shaver series 5000& 6000 Тример для видалення волосся у носі й вухах
ShaverТочний тример
Адаптер джерела живлення HQ8505
ShaversЩіточка для очищення
Змінні бритвені головки PhilipsДля бритв заокругленої форми серії S5000, S6000*
З бритви Philips витікає вода
Після використання бритви Philips у мене виникають проблеми зі шкірою
Моя бритва Philips не забезпечує належних результатів
Моя бритва Philips не працює
Бритва Philips гучно шумить
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