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Електробритва серії 5000 Для вологого та сухого гоління

Більше не доступний

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Електробритва серії 5000Для вологого та сухого гоління

S5587/10

Електробритва серії 5000 Для вологого та сухого гоління

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Стислий посібник

  • PDF файл, 4.6 MB
  • 23 April 2025

Посібник з важливою інформацією

  • PDF файл, 1.2 MB
  • 15 April 2022

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