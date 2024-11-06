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    • Насадка для підстригання волосся в носі Насадка для підстригання волосся в носі Насадка для підстригання волосся в носі
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      Shaver 5000, 7000, 8000 Тример для носа

      AC40

      Насадка для підстригання волосся в носі

      Ця насадка-тример є аксесуаром для бритв Philips і може використовуватися для видалення небажаного волосся в носі.

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      Shaver 5000, 7000, 8000 Тример для носа

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      Насадка для підстригання волосся в носі

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      • Чорний
      • Підходить лише для нових бритв із кутовими бритвеними головками

      Легко оновлюйте виріб оригінальними частинами Philips

      Час від часу виріб потрібно оновлювати, але це ще ніколи не було так легко, як із використанням запасних частин Philips. Усе це з гарантованою якістю Philips.

      Аксесуари

      Технічні характеристики

      • Змінні деталі

        Моделі, які підходить
        • AC20, AC40, S5531, S5532, S5533
        • S5535, S5536, S5579, S5581, S5582
        • S5583, S5584, S5585, S5586, S5587
        • S5588, S5589, S7731, S7732, S7735
        • S7782, S7783, S7786, S7788,
        • S5884, S5885, S5886, S5887, S7885
        • S7886, S9974, S9976
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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

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