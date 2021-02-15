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      SH71 Змінні бритвені головки

      SH71/50

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      Протягом двох років бритвені головки зрізують 9 мільйонів волосків на обличчі. Змінюйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність.

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      SH71 Змінні бритвені головки

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      SH71
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      SH71

      Змінні бритвені головки

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      Змінюйте головки кожні 2 роки для 100% ефективності

      • Леза SteelPrecision
      • Підходить для серії S7000
      • Підходить для серії S5000 кутової форми
      • Не підходить для серії S5000 заокругленої форми
      Вища ефективність підстригання з кожним рухом

      Вища ефективність підстригання з кожним рухом

      45 потужних, проте лагідних лез SteelPrecision цієї бритви Philips самі заточуються і роблять до 90 000 рухів на хвилину, підстригаючи більше волосся за раз для ретельного, комфортного результату.

      Для бритв серій 5000, 6000 кутової форми та 7000

      Для бритв серій 5000, 6000 кутової форми та 7000

      Перевірте задню частину ручки бритви, щоб підтвердити сумісність замінних головок. Потрібна допомога? Відвідайте сторінку philips.com/accessories

      Скидати налаштування бритви дуже просто

      Скидати налаштування бритви дуже просто

      1. Натисніть кнопку розблокування і від’єднайте тримач бритвених головок. 2. Поверніть фіксуючі кільця проти годинникової стрілки і зніміть їх. 3. Зніміть старі бритвені головки і вставте запасні (пази повинні попадати точно на виступи). 4. Встановіть фіксуючі кільця назад і поверніть їх за годинниковою стрілкою до фіксації. 5. Вставте тримач бритвених головок назад на місце і закрийте.

      Змінюйте головки кожні 24 місяці для найкращої ефективності

      Змінюйте головки кожні 24 місяці для найкращої ефективності

      Заміняйте бритвені головки раз на 24 місяці для забезпечення найкращої ефективності роботи пристрою.

      Упаковка, придатна для вторинної переробки*

      Упаковка, придатна для вторинної переробки*

      Компанія Philips прагне до сталого розвитку в усіх аспектах розробки продуктів. Ця упаковка не містить пластикових деталей і повністю придатна для вторинної переробки*.

      Технічні характеристики

      • Бритвені головки

        Підходить до типу виробу
        • Бритва Shaver Series 7000 (S7xxx)
        • Кутової форми Series 5000
        Бритвених головок в упаковці
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      Badge-D2C

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

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