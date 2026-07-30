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  • Потужне гоління, лагідне до шкіри
  • Потужне гоління, лагідне до шкіри
  • Потужне гоління, лагідне до шкіри
  • Потужне гоління, лагідне до шкіри
  • Потужне гоління, лагідне до шкіри
  • Потужне гоління, лагідне до шкіри
  • Потужне гоління, лагідне до шкіри
  • Потужне гоління, лагідне до шкіри
  • Потужне гоління, лагідне до шкіри
  • Потужне гоління, лагідне до шкіри
  • Потужне гоління, лагідне до шкіри
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  • Потужне гоління, лагідне до шкіри
  • Потужне гоління, лагідне до шкіри
  • Потужне гоління, лагідне до шкіри
  • Потужне гоління, лагідне до шкіри
  • Потужне гоління, лагідне до шкіри
  • Потужне гоління, лагідне до шкіри
  • Потужне гоління, лагідне до шкіри
  • Потужне гоління, лагідне до шкіри
  • Потужне гоління, лагідне до шкіри
  • Потужне гоління, лагідне до шкіри

Більше не доступний

Електробритва серії 5000Для вологого та сухого гоління

S5587/30

4.6
| (1337) Відгуки | 92% рекомендують цей виріб
Потужне гоління, лагідне до шкіри
Електробритва S5587/30 серії 5000 для вологого та сухого гоління забезпечує потужне гоління, зрізаючи навіть більше волосся за раз*. Ця бритва, оснащена технологією SkinIQ, визначає та адаптується до густоти волосся для кращого комфорту шкіри.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

з технологією SkinIQ

Потужне гоління, лагідне до шкіри

  • Леза SteelPrecision

  • Датчик адаптації потужності

  • Гнучкі головки 360-D

  • Вбудований висувний тример

Вища ефективність підстригання з кожним рухом

Вища ефективність підстригання з кожним рухом

45 потужних, проте лагідних лез SteelPrecision цієї бритви Philips самі заточуються і роблять до 90 000 рухів на хвилину, підстригаючи більше волосся за раз** для ретельного, комфортного результату.

Бритва з потужністю для приборкання борід

Бритва з потужністю для приборкання борід

Електробритва має розумний датчик волосся на обличчі, який зчитує інформацію про густоту волосся 125 разів на секунду. Технологія автоматично адаптує потужність для легкого та лагідного гоління.

Повторює контури обличчя

Повторює контури обличчя

Ця електробритва Philips, створена для повторення контурів обличчя, має повністю гнучкі головки, які обертаються на 360° для ретельного та комфортного гоління.

Технічні характеристики

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4.6

з 5

1337

Відгуки

92%

рекомендують цей виріб

30/07/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Відмінна бритва, повністю виправдовує очікування

Користуюся бритвою Philips Series 5000 вже кілька тижнів. Голить м'яко, шкіру не подразнює. Акумулятор тримає довго. Дуже зручно, що можна просто промити під краном після гоління. Для щоденного догляду — саме те, що треба.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips S5886/38 серії 5000

Date of Use 2026-07-16

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips S5886/38 серії 5000

Date of Use 2026-07-16

18/07/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Рекомендую

Дуже гарна модель Попередня модель була 1000 серія також був задоволений

Цей відгук про Електробритва Philips S5887/30 серії 5000

Date of Use 2026-07-05

Цей відгук про Електробритва Philips S5887/30 серії 5000

Date of Use 2026-07-05

22/04/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Дуже чудовий пристрій, добре голить та приємний у використанні

Цей відгук про Електробритва Philips S5886/30 серії 5000

Date of Use 2026-04-19

Цей відгук про Електробритва Philips S5886/30 серії 5000

Date of Use 2026-04-19

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 

      1. Протестовано порівняно з Philips серії 3000.