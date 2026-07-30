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Більше не доступний
Леза SteelPrecision
Датчик адаптації потужності
Гнучкі головки 360-D
Вбудований висувний тример
45 потужних, проте лагідних лез SteelPrecision цієї бритви Philips самі заточуються і роблять до 90 000 рухів на хвилину, підстригаючи більше волосся за раз** для ретельного, комфортного результату.
Електробритва має розумний датчик волосся на обличчі, який зчитує інформацію про густоту волосся 125 разів на секунду. Технологія автоматично адаптує потужність для легкого та лагідного гоління.
Ця електробритва Philips, створена для повторення контурів обличчя, має повністю гнучкі головки, які обертаються на 360° для ретельного та комфортного гоління.
4.6
з 5
1337
Відгуки
92%
рекомендують цей виріб
Viktor69
30/07/2026
Україна
Перевірений покупець
Відмінна бритва, повністю виправдовує очікування
Користуюся бритвою Philips Series 5000 вже кілька тижнів. Голить м'яко, шкіру не подразнює. Акумулятор тримає довго. Дуже зручно, що можна просто промити під краном після гоління. Для щоденного догляду — саме те, що треба.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips S5886/38 серії 5000
Date of Use 2026-07-16
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips S5886/38 серії 5000
Date of Use 2026-07-16
Wqwq
18/07/2026
Україна
Перевірений покупець
Рекомендую
Дуже гарна модель Попередня модель була 1000 серія також був задоволений
Цей відгук про Електробритва Philips S5887/30 серії 5000
Date of Use 2026-07-05
Цей відгук про Електробритва Philips S5887/30 серії 5000
Date of Use 2026-07-05
GuMi7777
22/04/2026
Україна
Перевірений покупець
Дуже чудовий пристрій, добре голить та приємний у використанні
Цей відгук про Електробритва Philips S5886/30 серії 5000
Date of Use 2026-04-19
Цей відгук про Електробритва Philips S5886/30 серії 5000
Date of Use 2026-04-19
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року
Протестовано порівняно з Philips серії 3000.