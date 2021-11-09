КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Гладке ковзання, делікатне гоління
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Гладке ковзання, делікатне гоління
  • Гладке ковзання, делікатне гоління
  • Гладке ковзання, делікатне гоління
  • Гладке ковзання, делікатне гоління
  • Гладке ковзання, делікатне гоління
  • Гладке ковзання, делікатне гоління
  • Гладке ковзання, делікатне гоління
  • Гладке ковзання, делікатне гоління
  • Гладке ковзання, делікатне гоління
  • Гладке ковзання, делікатне гоління
  • Гладке ковзання, делікатне гоління
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Гладке ковзання, делікатне гоління
  • Гладке ковзання, делікатне гоління
  • Гладке ковзання, делікатне гоління
  • Гладке ковзання, делікатне гоління
  • Гладке ковзання, делікатне гоління
  • Гладке ковзання, делікатне гоління
  • Гладке ковзання, делікатне гоління
  • Гладке ковзання, делікатне гоління
  • Гладке ковзання, делікатне гоління
  • Гладке ковзання, делікатне гоління

Більше не доступний

Shaver series 7000Електробритва для вологого та сухого гоління

S7370/12

4.4
| (545) Відгуки | 88% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Гладке ковзання, делікатне гоління
Серія Philips Series 7000 захищає від основних ознак пошкодження шкіри. Кільця SkinGlide із антифракційним покриттям дозволяють бритві легко ковзати по вашому обличчю. Її леза зрізають волоски близько до шкіри та захищають її, навіть із 3-денною щетиною.
Переглянути всі переваги
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

Бритва Philips №1 для чутливої шкіри*

Гладке ковзання, делікатне гоління

  • Кільця SkinGlide

  • Леза GentlePrecision PRO

  • Точний тример SmartClick

Кільця SkinGlide з антифракційним покриттям для гладенького ковзання

Кільця SkinGlide з антифракційним покриттям для гладенького ковзання

Насолоджуйтеся більш комфортним голінням із кільцями SkinGlide з антифракційним покриттям з мікрогранулами. Тисячі крихітних склоподібних гранул зменшують тертя й поверхневий опір між бритвою і шкірою. Завдяки цьому бритва гладенько та легко ковзає, а ваша шкіра захищена від подразнення.

Головки вигинаються у 5 напрямках і повторюють контури з меншим тиском

Головки вигинаються у 5 напрямках і повторюють контури з меншим тиском

Наші бритвені головки легко вигинаються у 5 напрямках, лагідно повторюючи усі контури обличчя та шиї. Для ретельного гоління потрібно менше притискати, що також зменшує й відчуття напруження шкіри.

Леза захищають шкіру та ретельно зрізають навіть 3-денну щетину

Леза захищають шкіру та ретельно зрізають навіть 3-денну щетину

Наша оновлена система зрізання має технологію захисту шкіри, створену зрізати волосся й не зачіпати шкіру. V-подібні леза відтягують шкіру від лез для ретельного гладенького гоління – навіть 3-денної щетини.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Знайдіть запасні частини або аксесуари

Перейти до розділу

Запасні частини та аксесуари

Нагороди

  • Award image AWARD-612378

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.4

з 5

545

Відгуки

88%

рекомендують цей виріб

09/11/2021

Україна

Україна

Виріб відмінний

На фоні аналогів бриття чисте й приємне! Є з чим порівняти наприклад s500 китайська. Але по якості бриття s7370 набагато краще!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 S7370/12 Електробритва для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 S7370/12 Електробритва для вологого та сухого гоління

26/10/2021

Україна

Україна

Бритва на 200%

Пользуюсь 2 года, никаких минусов, все описания полностью подтвердились, качество супер, всем советую!

Плюси

За все описания продукта

Мінуси

нету

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 S7720/26 Електробритва для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 S7720/26 Електробритва для вологого та сухого гоління

12/11/2019

Україна

Україна

Найкращий подарунок для коханого чоловіка.

Подарувала цю електробритву своєму чоловіку на день народження. Він в мене військовослужбовець, йому не дозволяється ходити з щетиною. Від бритви в нього було жахливе подразнення. А цим подарунком вирішили відразу дві проблеми, більше ніякого подразнення та почервоніння шкіри, швидкість та якість гоління. Дуже задоволені даним товаром обидва. Великий плюс це станція тримач для підзарядки пристрою, завжди пристрій на видному місці. Та функція самоочистки. Придбали товар по акції, додатковий рік на гарантію, що теж дуже добре) всім рекомендую!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 S7720/26 Електробритва для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 S7720/26 Електробритва для вологого та сухого гоління

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 

      1. Бритва Philips № 1 для чутливої шкіри – порівняно з іншими бритвами Philips