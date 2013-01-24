Інші елементи комплектації
- Точний тример SmartClick
- Система SmartClean
- Очищуючий картридж
Гладке ковзання, делікатне гоління
Серія Philips Series 7000 захищає від основних ознак пошкодження шкіри. Кільця SkinGlide із антифракційним покриттям дозволяють бритві легко ковзати по Вашому обличчю. Її леза зрізають волоски близько до шкіри та захищають її, навіть із 3-денною щетиною. Переглянути усі переваги
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Гладке ковзання, делікатне гоління
Серія Philips Series 7000 захищає від основних ознак пошкодження шкіри. Кільця SkinGlide із антифракційним покриттям дозволяють бритві легко ковзати по Вашому обличчю. Її леза зрізають волоски близько до шкіри та захищають її, навіть із 3-денною щетиною. Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся більш комфортним голінням із кільцями SkinGlide з антифракційним покриттям з мікрогранулами. Тисячі крихітних склоподібних гранул зменшують тертя й поверхневий опір між бритвою і шкірою. Завдяки цьому бритва гладенько та легко ковзає, а Ваша шкіра захищена від подразнення.
Наша оновлена система зрізання має технологію захисту шкіри, створену зрізати волосся й не зачіпати шкіру. V-подібні леза відтягують шкіру від лез для ретельного гладенького гоління – навіть 3-денної щетини.
Наші бритвені головки легко вигинаються у 5 напрямках, лагідно повторюючи усі контури обличчя та шиї. Для ретельного гоління потрібно менше притискати, що також зменшує й відчуття напруження шкіри.
Адаптуйте гоління відповідно до власних потреб. За допомогою Aquatec для вологого і сухого гоління можна вибрати комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління. Можна голитися з використанням гелю або пінки, навіть під душем.
Інтуїтивний дисплей бритви відображає потрібну інформацію, забезпечуючи можливість максимально ефективного використання бритви: 3-рівневий індикатор батареї – індикатор очищення – індикатор низького заряду батареї – індикатор заміни бритвених головок – індикатор блокування для транспортування
Потужна система літій-іонних батарей, яка заощаджує електроенергію, пропонує дві зручні можливості: заряджати пристрій одну годину для 50 хвилин гоління або швидко зарядити для одного повноцінного гоління. Усі моделі Shaver Series 7000 створено для роботи лише в бездротовому режимі для безпеки у вологих середовищах.
Просто відкрийте головку бритви і промийте її під проточної водою.
На цю бритву Philips надається 2-річна гарантія. Наші бритви Shaver Series 7000 створені для ефективної та довговічної роботи.
Для довершення свого вигляду скористайтеся знімним точним тримером. Він ідеально підходить для догляду за вусами та підстригання бакенбардів.
Одне натиснення кнопки, і система SmartClean чистить, зволожує і заряджає бритву, забезпечуючи максимальну ефективність її роботи.
Ефективність гоління
Аксесуари
Потужність
Простота у користуванні
Конструкція
Обслуговування
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JC302/50